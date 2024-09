Audios: así amenazaba el diputado Jatar “Oso” Fernández a sus funcionarios, según denuncian

Gumercindo Hugo Rolón, exencargado de despacho de la oficina del diputado Jatar “Oso” Fernández, denunció al legislador por supuestamente utilizarlo para labores particulares, siendo funcionario del Congreso Nacional. Audios a los que accedió nuestro medio evidenciarían las amenazas a los funcionarios a cargo del legislador.

“Buen día a todos. Hoy a las ocho hay reunión en casa. Quiero que anoten cada uno qué pa lo que es su función y el que no tiene función, no tiene nada para hacer ahí; le aviso ya que le voy a echar. Esta noche luego le voy a echar, así que anoten todo lo que hacen ustedes en la semana, para ver qué carajo hicieron durante este año. La gran puta”, se escucha en el archivo.

En el audio también se escucha cómo presuntamente el diputado también habría amenazado incluso con descontar a quienes trabajan en “La Guarida” si algo desaparecía o se rompía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A modo de información para toditos, ahora cualquier cosa que se rompa allá en La Guarida o desaparece, a toditos les voy a descontar, les aviso ya, a todos. O sea, a mí no me importa quién rompe, ese ya es problema de ustedes. Algo desaparece o algo se rompe, a toditos les voy a descontar. ¿G. 5.000?, no hay problema, dividido diez, no sé cuánto puta son. Mil guaraníes a cada uno les voy a descontar. Pero les aviso ya; hoy ya por pajeros que son, murió mi perro también. Esas cosas así no pueden suceder”, se expresa en el audio atribuido a Jatar “Oso” Fernández.

Lea más: Exfuncionario del Congreso acusa a Jatar Fernández de usarlo para labores particulares y amenazarlo

Denuncia contra Jatar “Oso” Fernández

Este miércoles, Gumercindo Hugo Rolón, exfuncionario del Congreso Nacional, acusó al diputado cartista Jatar “Oso” Fernández por supuestamente utilizarlo para labores ajenas al Parlamento sin pagarle, firmando permisos en los que alegaba falsamente que los trabajos eran del ámbito parlamentario, y que incluso lo amenazó de muerte.

El denunciante fue contratado por la Cámara de Diputados en octubre de 2023 para ejercer el cargo de encargado de despacho del diputado Fernández, un cargo de confianza que el parlamentario –quien ingresó al Congreso con el partido opositor Cruzada Nacional, pero luego se mudó al oficialismo cartista– le prometió durante la campaña previa a las elecciones generales de ese año. “Empezó a obligarme a hacer trabajos que no corresponden al Congreso, cosas particulares”, afirmó el exfuncionario. Afirmó que lo obligaba a realizar labores domésticas en su domicilio en Asunción, como “repasar el departamento, cocinarle, lavar los cubiertos”, además de labores de construcción en Villeta y en una residencia en Ayolas donde, según dijo, el diputado vive la mayor parte del tiempo. “Él tiene la potestad de firmar permisos y hace figurar como que yo hacía labores parlamentarias, pero eran labores particulares que debería abonar de su bolsillo”, añadió Rolón.

Lea más: Video: Jatar Fernández trata de haragán al pueblo paraguayo

Exfuncionario dijo que diputado lo amenazó

El exfuncionario del Congreso comentó que en una reunión en la residencia del diputado Fernández en Fernando de la Mora, este exigió a sus funcionarios del Parlamento que le rindan cuentas sobre las labores que realizaban, ante lo que Rolón respondió que cumplía con las labores de un encargado de despacho de recibir y llevar documentos y atender a autoridades que buscaban audiencias con el diputado. “Me dijo que no hacía un carajo, me pegó en el pecho y me dijo que me iba a matar”, afirmó Rolón, quien fue desvinculado del Congreso en julio de este año, antes de la culminación de su contrato en agosto.

Agregó que la supuesta amenaza ocurrió “frente a 15 personas”, pero dijo que no tiene grabaciones porque el diputado prohíbe que sus empleados tengan teléfonos celulares. Rolón anunció que hará una huelga de hambre para exigir que se le pague “plus” de 900.000 guaraníes que, según señala, le correspondían como encargado de despacho –por encima de su salario base de 3.300.000 guaraníes- pero que no le abonaban. “Se me descontó dos millones de mi sueldo por estar trabajando como burro con él en Ayolas”, expresó.

Añadió que el diputado decía a sus funcionarios que haría descuentos a sus salarios si se extraviaba algo de su propiedad en Ayolas o si moría alguno de los animales que tiene allí. Rolón compartió con ABC Color videos y fotografías que comprueban que estuvo en la propiedad en Ayolas, ubicado a orillas del río Paraná, por la que el diputado Fernández enfrenta un proceso judicial por supuesta invasión de propiedad privada.