“Detergentes de oro”: Johanna Ortega afirma que la Municipalidad de Asunción debe ser intervenida de inmediato

-¿Cuál es su movimiento, su partido?

-País Solidario.

-¿Estudios?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-Yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y actualmente estoy estudiando Administración Pública en la Universidad Americana.

-¿Desde cuándo en el Congreso?

-Desde este periodo. Es mi primer cargo electivo.

-¿Y antes dónde estaba?

-Fui candidata a intendente de Asunción en el 2021. No fui electa.

-Eligieron a “Nenecho” (Oscar Rodríguez)...

-Salí tercera.

-Se la ve muy joven...

-Más joven que la mayoría de los políticos. Tengo 37 años.

-¿Cómo descubrió los fatos del intendente?

-Bueno, esto empezó en el contexto de la campaña de la Intendencia en el 2021. Estábamos todavía en el período de la pandemia. Yo tenía detrás un equipo de voluntarios que trabajaba en mi campaña. Empezamos a mirar los gastos de la Municipalidad. Nos llamó mucho la atención los gastos de “emergencia”.

Lea más: Fiscalía imputa a Nenecho por supuesta lesión de confianza y asociación criminal

-¿Qué llamaba la atención?

-La Junta Municipal aprobaba los gastos declarados por ordenanza. El intendente pagaba por productos y servicios con total discrecionalidad. Los procesos de compra eran abreviados, no se necesitaba hacer una licitación. Se pagaba al día a los proveedores. Entonces yo pedí (datos) por acceso a la información pública. Se ignoró el pedido que hice en julio de 2021. Presenté un recurso de amparo. El intendente se negó. Dijo que era “información privada”.

-¿Qué era “información privada”?

-Yo pedí el desglosado por productos y por proveedores: ¿De quién se compró? Pedí las cartas de oferta de esos proveedores, el criterio de selección del proveedor, por qué se adjudicó a Juan y no a Pedro, pedí los comprobantes de pago, de entrega de los productos y cheques. Todos esos datos no pueden entrar en la categoría de “información privada”.

-Claro, la Municipalidad es una institución pública...

-Y la jueza (Marcela Fernández Celauro) nos dio la razón y el 13 de septiembre de 2021 sacó la sentencia. Le dio un plazo a la Municipalidad para que entregue los documentos. Ellos apelaron pero la apelación no tenía efecto suspensivo y entraron en un desacato de la orden judicial pero perdieron hasta la apelación. Perdieron en todas las instancias.. Recién entregaron una semana antes de las elecciones municipales... (los comicios se realizaron el 10 de octubre de 2021).

-¿Qué descubrieron?

-Había cosas que encontramos nosotros, cosas que encontraron los periodistas... Así fue que encontramos todo esto que hoy figura en esa acta fiscal de imputación que se conoció esta semana. Así fue que nos dimos cuenta que se estaba pagando casi G. 400.000 por un litro de detergente... Sospechamos de que hay más cosas, pero con la imputación de la Fiscalía esperamos que se pueda acceder a la totalidad de la documentación. En el 2021 yo le había pedido lo del 2020. La ejecución presupuestaria era casi G. 15.000 millones. Y ellos solamente entregaron y publicaron documentos por un poco más de G. 6.000 millones. Falta más de la mitad.

-Todo por un detergente francés...

-El importador de la marca dijo por ejemplo que él nunca le vendió a esa distribuidora que le vendió a la Municipalidad. O sea, ahí está la sospecha de que inventaron la factura y de que esos productos nunca fueron efectivamente entregados. Y no podemos saber tampoco porque estábamos todos encerrados y ellos dicen que usaron este detergente francés para limpiar veredas y calles y plazas.

-¿Es cierto que el proveedor era una casilla abandonada del Mercado 4 o 5?

-Sí. Eso publicaron los medios, realmente. Fueron a investigar la dirección que figuraba en las facturas. Había proveedores que no tenían la capacidad digamos, ni siquiera en espacio físico para proveer esos productos.

-El caso “detergente de oro” es similar al caso del “agua tónica de oro” de Petropar...

- Se pagó más de G. 339 millones por los “detergentes de oro”. La casilla del Mercado llevaba el nombre de Bastián Comercial de María Victoria Cano. Figura que vendió a la Municipalidad de marzo a diciembre de 2020.

-¿Cuánto se calcula que desviaron en pandemia?

- Unos G. 15.000 millones, entre detergentes, saturómetros. El señor Wilfrido Cáceres (doblemente imputado), secretario del intendente, es el que que me entregó que en 2020 ejecutaron un presupuesto de más de G. 14.000 millones...

-¿Ese Wilfrido Cáceres no es ese al que se descubrió una residencia fastuosa?

-Está investigado (está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por ese caso). Ellos tuvieron una ampliación de G. 4.500 millones. Si vos eras el proveedor, vos entregabas hoy tu detergente, mañana tu factura y cobrabas en una semana.

-La señora del Intendente (senadora cartista Lizarella Valiente) dijo que había que ubicarse en ese momento de la pandemia.

-Sí, así dijo Lizarella. Es cuestión de comparar con el precio de otros municipios...

-¿Cuánto costaba un saturómetro comprado por la Municipalidad de Asunción?

-Por lo menos G. 800.000. En cualquier farmacia no salía más de G. 350.000...

-Un escándalo. ¿Y los G. 500.000 millones que desaparecieron, entran en el mismo paquete?

-Es el balance de este año que manda la Intendencia y aprueba la Junta Municipal. Pero eso tiene de origen los fondos de bonos, o sea, la deuda pública que la Municipalidad adquirió. La plata de bonos solo se podía usar para bonos, no se podía usar para comprar una computadora para el intendente o para alquilar un local para un centro municipal o para pagar un salario, para hacer compras en un shopping o para pagar un viaje a Cancún Era para hacer esas obras porque los bonos se ubican con un proyecto. Es como si le hubieran dado un préstamo a usted para construir una casa y después no está la casa pero el préstamo hay que pagar igual. Y eso es exactamente lo que pasa en el balance de la Municipalidad y esos G. 500.000 millones hoy no están. Y las obras tampoco.

-La justificación del intendente es que metió todo su capital en una cuenta única.

-Eso no se puede hacer. Lo que corresponde es que Fiscalía haga de inmediato una nueva imputación para someterle al intendente a investigación por esos G. 500.000 millones y no esperar otros tres años como esta imputación de los “detergentes de oro”. Si tiene 20 sospechas, la Fiscalía le tiene que imputar en 20 causas distintas. Después la justicia verá si es responsable o no.

-Con esos antecedentes del secretario (Wilfrido Cáceres) al que le pillaron con mansiones, autos de gran porte y vida licenciosa, da para sospechar...

-Lógicamente todos los funcionarios que administran y autorizan este tipo de cosas deben tener la venia del intendente, que es la cabeza, el ordenador de gastos y el responsable político y administrativo de la Municipalidad. Todos tienen que ser sometidos a investigación para ver además el origen de sus nuevos bienes y recursos.

-¿No creyeron que esto se podía descubrir?

-Yo creo en el hecho de que la Junta Municipal siempre fue cómplice de “Nenecho” y le protege. La Junta es la que tiene que empezar el proceso de intervención y no lo hace. Imagínese, ya hay una denuncia de 2021 que yo hice por los gastos de pandemia. Aparte hay un faltante en el balance de G. 500.000 millones.

-Son US$ 60 millones, muchísimo dinero...

-Hubo un allanamiento en la Municipalidad. Hay dos dictámenes de la Contraloría lapidarios. Y ahora está la imputación por nada más y nada menos que daño patrimonial y asociación criminal. Y la Junta sigue respaldándole. No le inicia el proceso de intervención. Entonces, él sigue haciendo lo que quiere porque tiene una Junta Municipal que le es servil, que es cómplice... Fíjese en su declaración jurada...

-¿Qué tiene?

-La que está en Contraloría está todo mal hecha. Tiene una declaración jurada donde dice que su salario es de G. 3 millones y medio. No hace constar ni una cuenta bancaria, ni una propiedad. Hace constar vehículos sobre los cuales supuestamente tiene deudas. Pero su señora (la senadora cartista Lizarella Valiente), sí declara la casa donde ellos viven en Lambaré...

-¿No vive en Asunción?

-Ese es otro tema. No vive en Asunción. Vive en Lambaré. Pero bueno, la señora tiene que justificar cómo ellos pagaron esa casa. Y ahí es donde hay sospechas de dónde salió ese dinero. Porque la fecha en que figura, ella todavía no era senadora ni ganaba G. 32 millones y cobraba un sueldo como funcionaria pública de menos de G. 10 millones. Y las cuotas de la casa son altísimas, ¿verdad? Entonces lógicamente, Fiscalía debería someterle a investigación y hacer un cruzamiento de estos datos de cómo ellos venían pagando esa casa. Lógicamente nos lleva a la sospecha de que parte del dinero que hoy no está en la Municipalidad... se usaba para pagar esa casa. Todos los gastos tienen que ser esclarecidos. Esta ciudad está literalmente en ruinas. Hacen lo que quieren porque nadie les está mirando, nadie les está controlando, salvo algunos como nosotros los que estamos en la Cámara de Diputados, con la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida)...

- ¿Contra quién hay que arremeter acá? Es difícil que (Horacio) Cartes lo apañe...

- Para nosotros, esta iniciativa va contra todo lo que está mal. No tenemos un enemigo ni un adversario en particular. Andan diciendo que nuestras denuncias apuntan al Partido Colorado. No es una cuestión en contra de toda la gente que es colorada. Es cierto, tienen una mayoría colorada en la ciudad Asunción, ¡fantástico! pero eso no quiere decir que él (”Nenecho” Rodríguez) no tenga que rendir cuentas. Hay muchos colorados disconformes. No le han votado ninguno de sus balances ni el endeudamiento...

- Entonces, si está todo demostrado, acá lo único que falta es pedirle la renuncia o forzarlo a que se someta...

- Y por el lado más político, yo creo que más que la renuncia corresponde que los concejales tramiten la intervención.

- ¿Qué implica eso?

- Que entre un interventor por 90 días y audite todos los casos. Si el intendente resulta culpable, debe ser destituido del cargo.

- ¿Y llamar a elecciones?

- Si se le destituye ahora se tiene que llamar a elecciones. Los colorados van a esperar hasta diciembre para que renuncie. Entonces, al cumplirse tres años de su mandato van a querer terminar el mandato como ocurrió con Mario Ferreiro cuando renunció. La Junta elige al que completará el mandato (hasta el 2026).

- ¿No se puede precipitar su salida?

- ¿Por qué no? Obviamente los colorados son mayoría, si bien no olvidemos que ahí hay colorados disidentes que son cuatro. Hay una independiente (Rosana Rolón); hay cinco liberales, así son 10. Están los cuatro votos de Patria Querida y el Encuentro Nacional... Hay números para la intervención. Son 14 votos ahí, sobre 24.

- El presidente de la Junta (César Escobar, ANR- HC) dijo que está a favor de la intervención...

- Es difícil. Ellos no se han posicionado a favor de la intervención. El tema es que tienen que presentar un pedido de intervención y tienen que firmar en mayoría para que después eso sea aprobado.

- La historia se repite. En esta democracia frágil que tenemos usan el poder como botín de guerra. No se penaliza o la justicia no llega a tiempo. Lo que pasó en la Gobernación de Central está fresco todavía...

- Sí, es una democracia muy frágil donde los sistemas de control hacia las autoridades prácticamente no funcionan. El sistema de justicia ha sido cómplice. Imagínese, yo celebro que hoy la Fiscalía le impute ahora a “Nenecho” tres años después. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que le imputen por los G. 500.000 millones? Si ellos ya hicieron un allanamiento y ya tienen los documentos, ¿por qué no está sometido a investigación por este caso? Entonces, la democracia realmente es muy frágil en ese sentido. El día en que todos estos corruptos estén tras las rejas, nadie se va a animar más a asumir un cargo para robar creyendo que van a gozar de impunidad, porque van a saber que van a terminar presos.