Miembro del JEM pide lista a diputada para “castigar o salvar a fiscales y jueces”

El diputado cartista Alejandro Aguilera pidió a su colega Rocío Vallejo (PPQ) que se le pase “una lista de nombres para saber a quien fiscal se le puede salvar y a quien castigar”. Esto en respuesta al cuestionamiento realizado por la patriaqueridista sobre la forma como se maneja el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM), institución encargada de juzgar a jueces y fiscales.

“Le quiero decir no más a la diputada Vallejo (...) Ella no sabe absolutamente nada de lo que pasa allí adentro, o que me pase por nota a que fiscal o juez quiere que se le salve y a quien no por qué quiere tener su propio Poder Judicial”, dijo aparentemente ironizando el diputado cartista, quien está a cargo de juzgar a jueces y fiscales.

Sus declaraciones fueron tomadas por la diputada patriaqueridista como una confirmación de que el sistema perverso de aprietes a jueces y fiscales instalado por el senador Óscar González Daher (ya fallecido) sigue gozando de buena salud lo que facilita que algunos políticos utilicen su poder para salvar o castigar a los magistrados.

“Acaba este señor, que no me representa ante el Jurado, de tratarme de tráfico de influencia. Yo no hago eso ni por escrito ni por teléfono (..) Si él está acostumbrado a recibir presiones, o si está acostumbrado a salvarle por escrito o por teléfono a algún juez o fiscal, lo que el hizo es mucho más grave. Por eso debe desaparecer el Jurado por gente como usted”, sentenció la diputada Vallejo en respuesta a lo manifestado por el cartista.

Esta no es la primera vez que el diputado cartista tiene un comportamiento totalitario en plena sesión de la Cámara Baja demostrando cuanto menos una ignorancia total de la Constitución Nacional, de su rol como representante del JEM y del rol de los legisladores.

“Si realmente la oposición quiere hacer planteamientos en materia impositiva, primero deberían ganar elecciones”, había dicho el diputado Aguilera cuando se buscaba aprobar un proyecto de ley de impuesto al tabaco para crear un fondo para los enfermos del cáncer planteado por la oposición, pero que fue rechazado por el sector colorado cartista.