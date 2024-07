Sigue el “sistema perverso” de Óscar González Daher en el JEM, dice ministro de la Corte

El pleno de la Corte Suprema de Justicia no da ninguna instrucción de actuación a los ministros que integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aclaró el ministro Victor Ríos, considerando los cuestionamientos ante la posible destitución del fiscal Luis Said. “Confiamos en la honestidad y buen proceder de los ministros”, expresó.

Considerando las dudas en torno a uno de los miembros del JEM, Ríos manifestó que desde hace años viene insistiendo en que “es perverso” que el Jurado pueda iniciar de oficio procesos contra fiscales y jueces. “No puede alguien ser juez y parte, eso se prohíbe en la Constitución”, señaló.

Consideró que Retamozo es “la expresión del sistema. El JEM no puede investigar de oficio, es un garrote constante y no hay independencia judicial. ¿Quién va a ser el juez o jueza que no se sienta condicionado si mañana le puede caer de oficio una investigación del JEM?”, planteó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que el sistema debe ser modificado y se necesita una reforma del Poder Judicial. “No nos asustemos que aparezca un Óscar González Daher (...) Estos son los casos mediatizados, pero hay muchísimos casos donde uno pudo determinar varias veces (...) Conozco casos de jueces del interior que fueron directamente presionados desde el JEM y no tenían alternativas porque después las amenazas se cumplían”, aseguró.

Lea más: Caso Luis Said: fiscala califica de compleja la denuncia presentada por Retamozo

El ministro de la Corte aseguró que “continúan los malos hábitos y el sistema perverso” que regía durante la presidencia del fallecido Óscar González Daher, acusado de tráfico de influencias.

“Y lo digo con absoluta responsabilidad, porque lo he dicho siempre y vi a muchos ciudadanos sufrir esa injusticia. Cómo un juez puede garantizar la libertad de expresión de un periodista, por ejemplo, si desde el juzgado alguien le dice: ‘Mirá que estamos mirando’. Es gravísimo. Nadie puede estar seguro si un juez que tiene que garantizar la libertad de expresión no está seguro, entonces nadie puede estar seguro”, enfatizó.

Protección para jueces y fiscales

En otro momento, habló de la preocupante amenaza de Sebastián Marset, el presunto líder narco, y señaló que hay que analizarla desde el contexto de la reinante inseguridad en Paraguay. “Nuestro sistema de seguridad tiene que mejorar y si el ciudadano de a pie tiene problemas de seguridad, eso significa que los jueces y fiscales también, no es que exista un sistema de seguridad diferente para jueces y fiscales, porque no da el presupuesto”, declaró.

Lea más: Amenaza de Marset: “Es necesaria una reacción bien clara de la Aso y la Fiscalía General”

Dijo que el problema es presupuestario y que en Paraguay no hay protocolos de seguridad para magistrados que investigan delitos complejos. No obstante, acotó que conversan con los distintos organismos para extremar las medidas de seguridad.