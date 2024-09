Diputados designa miembros para Bicameral de Presupuesto

Los designados de la Cámara Baja para analizar junto a los representantes de la Cámara de Senadores el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 son: los diputados cartistas María Cristina Villalba, Néstor Castellano, Miguel Del Puerto, César Cerini, José Rodríguez, Derlis Rodríguez, Jazmín Narváez, Héctor “Bocha” Figueredo, Johana Vega, Virina Villanueva y Bettina Aguilera.

También integrarán la Comisión Bicameral de Presupuesto los colorados de la bancada B- Oficialista: Hugo Meza y Carlos Núñez Salinas; los colorados abdistas Daniel Centurión y Mauricio Espínola.

Asimismo están los liberales de la bancada A; Marcelo Salinas y Dalia Estigarribia; los liberales de la bancada PL; Emilio Pavón, Carlos Pereira y Rodrigo Blanco, los azules de la bancada C; Diosnel Aguilera y Adrían “Billy” Vaesquez. También integran la comisión; Alexandra Zena (CN), Johanna Ortega (PPS) y Rubén Rubin (Independiente).

Los suplentes diputados

El cartista Raúl Latorre, titular de la Cámara Baja también designo como suplentes a los diputados colorados: Yamil Esgaib, Arturo Urbieta, Liz Acosta, Jorge Barressi, Carlos María Godoy, Orlando Arévalos, Esteban Samaniego, Avelino Dávalos, Pedro Ortíz, María Ida Cattebeke, Rodrigo Gamarra, Juan Manuel Añazco, Rubén Roussillón, Luis González Vaesken, Juan Maciel.

Los liberales suplentes son: Cleto Marcelo Giménez, Luis Federico Franco, Pedro Gómez, Ariel Villagra, Arnaldo Valdez y María Constancia Benítez.

Representantes de la Cámara de Senadores

Ya antes la Cámara de Senadores designó a sus miembros, lista es encabezada por el titular de la Comisión de Presupuesto del Senado Silvio “Beto” Adalberto Ovelar Benítez (ANR, HC). También los cartistas Erico Galeano Segovia (imputado por asociación criminal y lavado); Natalicio Chase; Gustavo Leite; Pedro Díaz Verón, Javier Zacarías Irún; Orlando Penner (ex PPQ); Patrick Kemper (ex Hagamos); Lizarella Valiente; Norma Aquino (ex Cruzada); Zenaida Delgado (ex Cruzada) y Carlos Núñez Agüero.

Así también los liberocartistas expulsados del PLRA Hermelinda Alvarenga; Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera integran la lista. Igualmente están los colorados, ocasionales aliados del cartismo, Arnaldo Samaniego y Derlis Osorio. Componen además la comisión los liberales Sergio Rojas, Enrique Salyn Buzarquis; Celeste Amarilla; Líder Amarilla, Éver Villalba y José “Pakova” Ledesma. Así también los opositores Esperanza Martínez (FG) y Rafael FIlizzola (PDP).