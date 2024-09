Ley anti ONG: senador cartista de comisión “garrote” no sabe a qué errores se refirió Peña

El proyecto de ley de control a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tiene media sanción en Cámara de Senadores, fue criticado por el Presidente de la República, Santiago Peña. Había expresado durante la Expo Negocios, que la propuesta legislativa fue revisada por el Poder Ejecutivo y le generó preocupación.

“Hemos planteado modificaciones sustanciales al proyecto, hemos mirado la legislación internacional, comparada, la nuestra, preservando el criterio de que queremos la transparencia. Este es un sector demasiado importante. Claramente el proyecto en la versión del Senado tiene errores muy grandes”, enfatizó, luego de escuchar a Marité Rasmussen de la organización Derechos del Niño en Desarrollo (Denide), quien solicitó al presidente Peña que el proyecto no tenga “ambigüedad”.

En contacto con ABC TV, el senador proyectista, Gustavo Leite (ANR-HC) manifestó que no sabe cuáles son esos errores que menciona Peña. “Respetamos lo que dice, la media sanción está muy bien trabajada y redactada, no existe un artículo que diga que es una ley autoritaria y todo es perfectible”, dijo. El proyecto está en Cámara de Diputados y si no se trata habría sanción ficta y ahí se descubrirán los datos, resaltó.

Puntualizó que las investigaciones que realizan en la comisión bicameral, llamada también “garrote”, detectaron que U$S 61 millones, provenientes en parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y otra parte de la Unión Europea (UE) fueron entregados a las ONG.

Dispuestos a mejorar la ley pero insiste en transparencia de fondos

En otro momento de la entrevista, el cartista expresó que están dispuestos a mejorar la propuesta, pero que se pretende mantener elementos fundamentales del proyecto, como controlar el origen de los fondos que manejan las ONG y en qué se aplican, para saber también, si se les da de alguna forma gobernanza, remarcó.

Con respecto informaciones que halla la comision, Leite aseguró que serán públicas y estarán en el informe final de esta bicameral.