Diputado Jatar “Oso” Fernández: entre denuncias y exabruptos sobre su vida privada

En uno de sus últimos episodios -cuando menos polémicos-, el diputado Jatar “Oso” Fernández Safuán (exCruzada Nacional) fue denunciado ayer por Gumercindo Hugo Rolón, exencargado de su despacho en la Cámara Baja.

Rolón denunció al legislador por supuestamente utilizarlo para labores particulares y para los que lo obligaba a faltar a la oficina, siendo un contratado del Congreso Nacional. Además, lo acusó de amenazarlo de muerte en una ocasión.

Audios a los que accedió nuestro medio ilustran las amenazas de Jatar Fernández contra los funcionarios a su cargo.

Lea más: Audios: así amenazaba el diputado Jatar “Oso” Fernández a sus funcionarios, según denuncian

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), anunció ayer que se iniciará una investigación interna en relación al caso.

Electo como oposición y cartista al asumir

Desde sus primeros días como diputado, “Oso” Fernández se vio envuelto en polémicas. Fue electo como opositor, pero desde un principio se mostró afín al cartismo.

Si bien dijo que no iba a renunciar al Partido Cruzada Nacional, mostró su inclinación hacia al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, acompañando con votos y declaraciones a este sector de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Como evidencia de ello, se mudó donde se ubican los legisladores de la bancada cartista en la Cámara Baja.

Vea: Video: diputado “independiente” Jatar Fernández defendió hasta en inglés a Cartes

Incluso, luego de las sanciones comerciales a Cartes por parte de Estados Unidos, Fernández Safuán había dado unas palabras al expresidente en inglés.

Presunto invasor de tierra

Jatar “Oso” Fernández también tiene procesos penales en su repertorio de vida. Enfrenta una causa por supuesto hecho de invasión a una propiedad privada que pertenecería al comerciante Serafín Mysko. El proceso no estaría avanzando por las reiteradas chicanas presentadas por la defensa.

Pese a la existencia de una orden judicial que establece la suspensión de la construcción en el terreno, las obras prosiguieron en su posada denominada “La Guarida del General”.

Ya en julio del 2023, Jatar Fernández había sido denunciado por el propietario de una planta embotelladora de agua mineral ubicada en Villeta, quien había alegado que su inmueble tuvo una presunta y violenta apropiación por parte del diputado.

Pidió comisionamiento de presunto “narcotopo” de Senad

De su mano fue comisionado a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados el agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Mauro Ruiz Díaz Vallejos, de quien se sospecha haber presuntamente filtrado datos a uno de los supuestos narcotraficantes acusados por el caso “A Ultranza PY”, Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Fernández admitió que ni siquiera había indagado suficientemente para pedir el comisionamiento a Diputados de un cuestionado agente de la Senad. Incluso, agregó que lo hizo luego que su tío, también funcionario a su cargo, le recomendara su nombre para asesorar el proyecto de ley de liberación del consumo de la marihuana.

Lea más: Jatar reconoce que solo vio cuatro veces al agente de la Senad y que no sabe cómo hacía con su asistencia

Reposo médico tras consulta por llamada

Luego de que saliera a luz que había solicitado el comisionamiento del presunto “narcotopo” de Senad, el legislador no se presentó a trabajar en la Cámara. Como justificativo, había entregado un certificado de reposo por dos semanas, firmado por el médico cirujano José Marín.

El profesional había confirmado a ABC Color que firmó el reposo a pedido del legislador, luego de una llamada telefónica, por lo que “Oso” Fernández no fue examinado por el médico de forma presencial.

Homenaje para Lalo

Cuando el diputado Lalo Gomes resultó muerto en un allanamiento policial fiscal el pasado 19 de agosto en su vivienda de Pedro Juan Caballero, la cara visible del homenaje al mismo fue Jatar Fernández quien ubicó en su lugar un ramo de flores con el siguiente escrito: “En memoria de un gran amigo y compañero Diputado Eulalio Gómez”. Gomes era investigado junto a su hijo, ahora con prisión preventiva, por presunta implicancia en lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Detalles innecesarios sobre su vida sexual

El 6 de marzo pasado, la Cámara de Diputados había modificado el nombre de una de sus comisiones asesoras para eliminar la palabra “género” en él. Durante el debate, en sesión, Jatar “Oso” Fernández registró uno de sus episodios -cuando menos- llamativos.

En defensa de este cambio y pidiendo que se dejara de lado la hipocresía, el diputado había contado que tuvo relaciones sexuales con un travesti.

Lea más: Video: diputado Jatar revela su experiencia con un travesti en debate sobre la palabra “género”

“Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travesti, y no tengo miedo de decir. “No... esperá, atención, Presidente. Yo lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó”, había revelado.

Quiere “moquetearse” contra quienes critican a políticos

En diciembre del año pasado, tras la muerte de su colega Walter Harms (ANR-HC), el diputado había revivido su época de barra brava al desafiar en plena sesión de la Cámara Baja a un “moquete” a las personas que se expresan “mal” en las redes sociales de los políticos y en especial a los que hablaron sobre el fallecimiento del cartista.

“Yo quiero desafiarle a un moquete a todos los que ponían uno menos con la muerte de Walter Harms. Vamos a salir a jugar moquete. Tenemos que ver una forma de reglamentar las redes para que esos pelotudos dejen de decir barbaridades. No me importa que sea una restricción y los periodistas van a decir que es censura, pero tampoco me importa”, había señalado.

Trató de haragán a pueblo paraguayo:

El diputado afín al cartismo, el 14 de agosto pasado, vivió otro de sus momentos particulares.

En la en sesión de la Cámara Baja, había señalado que “el pueblo haragán, no quiere trabajar ni pagar sus impuestos” y que es necesario “un pueblo que labure”.

Vea: Video: Jatar Fernández trata de haragán al pueblo paraguayo

Según había mencionado, la responsabilidad no es de la clase política sino de cada ciudadano, que debe educar y alimentar a sus propios hijos. Incluso, se había animado a aconsejar a la gente que no tenga recursos evitar traer hijos al mundo.

También había calificado a sus colegas como “llorones” por reclamar derechos del pueblo. Había señalado que estos políticos son “los que hacen que el pueblo esté como está”.

Jatar con un “nepotío”

Jatar Fernández, como si le faltaran polémicas, también es parte de los legisladores con “nepofamiliares”. Tiene a un familiar cercano en la Cámara de Diputados.

Su tío y abogado Gerardo Enrique Safuán Ledesma aparece como funcionario permanente de la Cámara y con cargo de “director de departamento”.El mismo también tiene fecha de ingreso oficial el 22 de septiembre de este año y percibe un salario de G. 7.100.000.

Particular “argumento” contra aumento de impuesto al tabaco

Fernández Safuán ya había tenido exabruptos. Como de costumbre, durante el estudio de un proyecto de ley que buscaba el aumento del 2% al impuesto al consumo de tabaco, había vuelto ha confesar detalles de su vida íntima que nadie le había preguntado.

En el momento de su argumentación, había dado detalles innecesarios con respecto a sus preferencias personales. ”Yo, a diferencia de mi colega, consumí todo tipo de cosas y ninguna tenía impuesto”, había revelado.

Vea: Video: el particular argumento de Jatar para rechazar suba de impuestos al tabaco

Custodia por temor a sus partidarios

Recién asumido como diputado, Fernández Safuán aprovechaba la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja para solicitar custodia policial por temor a los “fanáticos” de su propia nucleación por votar por el cartismo.