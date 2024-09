Diputado suplente de Lalo Gomes denuncia que fue amenazado

“Me sorprendió una grabación que hizo el actual intendente Ronald Acevedo, luego de no asistir a la reunión que se hizo con empresarios y jefes policiales a la cual no asistió. Dijo que no fue porque es una burla hablar de seguridad, cuando el jefe policial está negociando con los delincuentes de la zona. Mientras los policías piden dinero para investigar un crimen”, dijo el diputado Santiago Benítez durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja.

Indicó que los jefes policiales que son enviados al departamento de Amambay se van solo para recaudar y coimear con los jefes narcos de la zona. Nombró al comisario Ignacio Muñoz de enviar a su chofer, a quien acusó de ser el principal recaudador.

“El comisario Ignacio Muñoz, su chofer es el principal recaudador, él se va con los maletines para recibir dinero. Los policías piden dinero para que se investigue la muerte del intendente José Carlos Acevedo o de la hija del actual intendente Ronald. Urgente hace falta una restructuración en la frontera. Los jefes policiales ven a Amambay como una entidad financiera, solo para llenarse los bolsillos”, sentenció el diputado.

Agregó que él vive bajo amenaza y que la situación aumentó luego de ocupar la banca en la Cámara de Diputados, tras la muerte del cartista Eulalio “Lalo” Gomes, quien cayó abatido durante un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público con la Policía Nacional.

Benítez indicó que la situación en la frontera bajo el dominio de las mafias es más complejo porque los propios jefes policiales les brindan seguridad a los capos mafiosos dejando de lado a la ciudadanía.

“Yo desde antes recibo amenazas, incluso mi hija. Cuando iba a jurar me enviaron mensajes de amenaza, me decían que renuncie”, denunció el diputado en plenaria.