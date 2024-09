Paredes trató de “malagradecido” a José Oviedo: “para nosotros él era realmente un problema”

El senador José Oviedo pasó hoy del Partido Cruzada Nacional, a Yo Creo, y según opinó la senadora Yolanda Paredes, quien quedó como una representante del partido liderado por Paraguayo Payo Cubas en el Senado, el legislador era un problema por organizar un movimiento interno con personas que fueron expulsadas de Cruzada Nacional.

“Para nosotros él era un problema ahí dentro del partido. En el partido también hay mucha gente que se pasa despotricando, llamándonos ladrones a Payo y a mí, todo el tiempo, o hay personas que han falsificado documentos dentro del partido, a quienes nosotros le echamos, le cerramos la puerta, ¿qué hizo él?, ¿qué hizo Oviedo?, les juntó a toditos y él armó un movimiento”, explicó.

Admitió que al principio pensó que Oviedo formó un movimiento interno a los efectos organización interna para armar las candidaturas, pero después empezó a poblar a nivel nacional con todos los opositores de Payo Cubas.

“Les guste o no les guste a la gente, Payo formó el partido, yo detrás de él, acá hay sangre, sudor y lágrimas en la formación de este partido, dimos lo que no teníamos para formar un partido, porque nosotros no teníamos condiciones económicas. Payo, ustedes vieron como Payo hizo política bajo sol, bajo lluvia, en el frío y yo también, entonces esta gente viene y nos quiere dar clases de ética y moral, donde nosotros dimos nuestra vida, no es justo, no es justo”, lamentó.

Oviedo no estaba comprometido con Cruzada Nacional

La senadora criticó que José Oviedo usó la estructura del partido, pero nunca se comprometió realmente con el mismo ni con los ideales. Aunque admitió que José Oviedo es “más inteligente” como para mudarse o tener afinidad con el coloradismo, aunque lo trató de “malagradecido”.

“Él sabía perfectamente que la línea de Cruzada Nacional era una línea dura, frontal, pero a mí lo que me llama la atención es de estos candidatos que entran por Cruzada Nacional, que Payo, Paraguayo Cubas es el más churro, el más lindo antes de las elecciones, se cuelgan de su saco, llegan, ocupan la silla, cobran su salario y ya Payo es el problema, porque había sido que no le gustaba luego como es Payo, este discurso ya escuche miles de veces”, señaló.

Aclaró que Cruzada Nacional no es una dictadura, pero sí tienen una línea dura sobre el cumplimiento de la ley y de no tranzar con los corruptos.

“Yo por ejemplo no me puedo ir a Honor Colorado y decir que no me gusta Horacio Cartes, eso no tiene sentido, coherencia por favor. Resulta que estos personajes que entraron por Cruzada, ahora que ya tienen el cargo, ya no le gusta como es Payo, pero Payo fue antes y después del 2023, de las elecciones, es la misma persona. El problema con José Oviedo es que él nunca tomó realmente un compromiso con los ideales del partido, por eso él es endeble, porque el que realmente es cruzadeño, no sale de este partido, no baja la bandera, ni se arrodilla”, aseveró.

Yolanda lamentó legitimidad que dio oposición a Peña

Sobre la reunión que mantuvieron varios legisladores de la oposición con el Presidente de la República, Santiago Peña, Yolanda Paredes se ratificó en que con su ausencia buscó marcar una línea para no dar legitimidad al gobierno para que Peña en el exterior pueda dar ese discurso.

“Nosotros le íbamos a dar la legitimidad al gobierno y él iba a utilizar ese discurso a nivel internacional, yo ya sabía, y yo no sé cómo mis colegas, yo no creo que no sean inteligentes para darse cuenta. Yo les dije, perdí por supuesto a cero”, refirió.

Agregó que incluso hubo opositores que quisieron integrar la Comisión Garrote, por lo que tuvieron una discusión interna para no dar legitimidad a una herramienta que iba a ser utilizada para perseguir a actores políticos opositores al gobierno, a una comisión que incluso tildó de ilegal.

“Les dije, nosotros vamos a darle legitimidad a una comisión que es ilegal, que se va a encargar de perseguir solamente a enemigos políticos del oficialismo, porque cuando a ellos vos le sacas la figura de la oposición de cualquiera, de comisión, de lo que sea, ellos pierden legitimidad”, criticó.

Dijo que si desde la oposición son endebles, el oficialismo aprovecha eso para obtener legitimidad.

“¿Y cuál era el discurso que puede ir el presidente a decir, por ejemplo, en la ONU, donde su gobierno está caracterizada solamente por un color, siendo que ellos hablan siempre pluralismo, de democracia?, entonces hay una cuestión que si nosotros como opositores realmente no cumplimos nuestra oposición, somos flojos. Yo también hoy justamente leí este titular y me dio pena y era justamente lo que yo no quería, que mis colegas caigan en ese discurso de que hay pluralidad, de que estamos todos juntos, de que hay conversación con la oposición”, agregó.

Sobre como harán en el Partido Cruzada Nacional para filtrar las candidaturas, ante la cantidad de fugas que tuvieron, dijo que investigarán más de cada persona que se presente, e incluso irán a los barrios de donde provienen para investigar.