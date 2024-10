Ley anti-ONG: estudio en Comisiones antes de sesión no representa un debate suficiente, cuestionan

El polémico proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)” figura para el tratamiento este martes, como primer punto del orden del día, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para las 09:00.

Antes de la sesión, varias Comisiones de la Cámara Baja fueron convocadas para analizar el proyecto de ley y, al parecer, emitir dictámenes con relación a las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo.

“Vamos a ver qué se nos plantea. El problema de las cosas de última hora son estos: estamos a tres horas del inicio de la sesión y no sabemos aún el texto definitivo de lo que vayamos a tratar en una sesión ordinaria y que tengamos unas reuniones de Comisión antes no implica que debatamos lo suficiente sobre algo delicado, que tengamos el tiempo de consultar con la gente experta para ir con una opinión bien definida. Es todo a tambor batiente o a última hora, así no se puede trabajar bien”, cuestionó la diputada Rocío Vallejo (PPQ), miembro de la Comisión de Presupuesto.

La legisladora ya había manifestado su rechazo a la iniciativa del cartismo, al alegar que existen inconsistencias en la versión original.

Versión de Ejecutivo mantendría inconsistencias

Afirmó que en la versión del Ejecutivo con respecto al proyecto que recibió de forma extraoficial “persisten varios de los problemas y algunas inconsistencias; entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer una nueva ley”.

Precisó que se mantiene el control sobre fondos públicos y los privados estatales o no, incluyendo internacionales que tengan incidencia en políticas públicas. Además, indicó que se establece que las organizaciones deberán registrarse en una segunda instancia.

Vallejo comentó que la única modificación es la exclusión de la sanción pecuniaria, aunque se mantienen el apercibimiento, cese y suspensión ante no cumplimiento de la rendición de cuentas.

Otro punto que cuestionó es que se establece es que las municipalidades y gobernaciones no podrán suscribir acuerdos con ONG si los fondos no se rigen bajo el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Si colorados tomaron decisión, no habría debate

Vallejo resaltó que es importante un estudio minucioso del proyecto de ley para que quede claro lo que se establece en cada artículo.

No obstante, indicó que si la decisión ya está tomada por parte de los colorados, el proyecto será aprobado incluso sin debate. “Vamos a ver si esta ya es una decisión tomada, entonces se va a aprobar hoy. Ellos tienen los votos suficientes, si están todos”, declaró.

Agregó que considera que hoy sería tratado el proyecto en el pleno de la Cámara, teniendo en cuenta las convocatorias realizadas por las comisiones.

También mencionó que, a su criterio, hay un consenso entre los colorados de ambas Cámaras para sancionar el proyecto de ley.