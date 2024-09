Ley anti-ONG: diputado advierte que hay muchas dudas y contradicciones

El proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” tiene media sanción del Senado y ahora está en estudio en Diputados. El parlamentario Roberto González señaló que vienen organizando numerosos debates, audiencias públicas y mesas de trabajo, en los que nunca participaron los defensores de la iniciativa.

“Los que estamos pensando en el rechazo de la ley creemos que podemos tener argumentos”, destacó. Por ejemplo, señaló que hay muchas lagunas dentro de la iniciativa, empezando por el hecho de que se la presentan como si fuera que se está “inventando” el control a las organizaciones sin fines de lucro, pero se teme que en realidad se busque acallar a algunas.

“La exposición de los motivos no es tan clara, entonces da lugar a ese tipo de comentarios”, destacó. El diputado señaló que preocupa además qué instituciones van a ser las incluidas dentro de este proyecto, pues no solo se habla de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino que se incluye a muchas otras entidades y hasta personerías jurídicas o privadas.

En ese sentido, explicó que la ley define que son organizaciones sin fines de lucro “todas las asociaciones que tengan como objeto el bien común, las fundaciones, organismos no gubernamentales (ONG), organismos de la sociedad civil, agencias especializadas, organismos internacionales reconocidos de la República y hasta personerías jurídicas extranjeras, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o institucional, a ser destinados a pretensiones de exclusiva competencia del Estado”.

Por ejemplo, señaló que es competencia del Estado cuidar la salud del pueblo, por lo cual consultó si todas las organizaciones que se dediquen a la salud van a estar bajo supervisión de la ley.

Contradicciones dentro del cartismo

Además, el diputado destacó que hay varias contradicciones dentro del oficialismo, puesto que Santiago Peña anunció que el proyecto tiene “errores muy grandes” y habló de un posible veto.

“Hay tantas dudas y contramarchas, es del oficialismo el proyecto, pero el presidente dice que puede estar vetando”, planteó.

Además, recordó que el procurador de la República, Marco Aurelio González, remitió un dictamen en el cual expresa su desacuerdo contra la iniciativa. “¿Entonces dónde estamos parados?”, enfatizó.

