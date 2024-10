Abogada a Leite: “Se embandera con eslogan de transparencia; debería mostrar las facturas”

La abogada Alejandra Peralta Merlo, especialista en derechos humanos y anticorrupción, reclamó que este lunes le negaron el acceso al Congreso Nacional, institución pública a la que pretendía ingresar en calidad de ciudadana para escuchar la conferencia de prensa del senador Gustavo Leite.

Peralta Merlo, quien llegó a ser también directora de Derechos Humanos del Ministerio Público y parte del equipo de Defensa del Estado en el caso Arrom y Martí, dijo que su única intención era escuchar las explicaciones del senador Gustavo Leite con respecto a la organización no gubernamental de su esposa, y que preparó unas preguntas para la ocasión.

Al no poder entrar, pidió enviar sus preguntas por escrito, y comentó que las consultas fueron leídas durante la conferencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cuestionamientos de la abogada iban más bien por el lado de la exhibición que debe realizar Gustavo Leite de facturas, actas de adjudicación y extractos de cuentas bancarias de la ONG con la que se lo vincula.

Lea: Leite se niega a publicar documentos de su ONG hasta que lo hagan otras organizaciones

Cotejo de facturas es necesario, insiste ciudadana

Estos datos, dijo Peralta Merlo, son necesarios para transparentar la cuenta en la cual la ONG recibía dinero, así como también para realizar el cotejo de entrada y salida de fondos, que debe coincidir con las facturas que se solicitaron.

Recordemos que Gustavo Leite dijo en la conferencia que no mostrará esos datos, a menos que las demás ONG lo hagan.

Argumentó además que la exhibición de facturas no era su tarea, sino de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Sin embargo, Peralta, que quiso ingresar a la conferencia, considera que si el legislador “se embandera con el eslogan de la transparencia, debería mostrar las facturas”.

Lea más: Alertan que la exposición de los datos privados de la CBI es anticonstitucional

“Evidentemente no puede” mostrar facturas

“Evidentemente, no puede hacerlo (mostrar facturas) porque o no cuenta con esos datos, o podría cotejarse una no coincidencia. De lo contrario, sería el más interesado en exhibir el movimiento de las cuentas bancarias”, analizó Alejandra Peralta.

La mujer enfatizó que al ser una institución pública donde están sentados los representantes del pueblo, con más razón le deberían haber permitido ingresar.

Este lunes, varios trabajadores de prensa tuvieron inconvenientes para ingresar al edificio legislativo cuando se iba a desarrollar la conferencia de Gustavo Leite. Supuestamente, se argumentó que no contaban con “la credencial”, que se exigía.

Gustavo Leite es parte de la comisión bicameral “antilavado”, que supuestamente investiga a organizaciones de la sociedad civil por supuesta financiación política.

Hoy hizo una supuesta ”rendición de cuentas” sobre la ONG “Comunidad Cenáculo en Paraguay”, dirigida por su esposa y de la que él era tesorero. Pero, aunque era una rendición, no mostró facturas.