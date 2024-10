Cartistas y aliados sancionan ilegal Ley “garrote” contra las ONG

Por 31 votos a favor del texto de la versión Diputados, 1 voto por la versión del Senado, 10 votos por el rechazo de ambas versiones, 1 ausente y dos abstenciones, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de control a las ONG.

La comisión de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control, presididas por cartistas, recomendaron en mayoría aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. El senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, quien preside la comisión “garrote”, dijo que con las modificaciones al proyecto está garantizada la constitucionalidad del proyecto de ley.

La aplanadora cartista trató el proyecto de ley, pese a que el mismo recién tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria de la fecha y debía ser girada a las comisiones asesoras, que un día antes ya se expidieron. Esta irregularidad fue señalada por senadores de la oposición.

El senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA) afirmó que el proyecto de ley anti-ONG viene de la mano con el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como comisión “garrote”, que tuvo muchos pedidos fuera de la ley por impropios y porque no corresponden. Recordó que la normativa es utilizada en Nicaragua y en Venezuela, dos dictaduras que Paraguay ha condenado.

“Estamos empezando a confundir entre lo público y privado”, cuestionó el senador y dijo que le preocupa que tan a la ligera den un paso hacia un mayor estatismo y mayor presencia de regulación del Estado -cuando en el discurso- el presidente nos prometía una economía más liberal, de no aumentar impuesto, y “resulta que ahora vamos a controlar a la sociedad civil y a las que molestan al Estado”, dijo.

Mencionó que la normativa generará una gran diferencia y discriminación porque darán con el garrote a las organizaciones sin fines de lucro que molestan al Estado. “Estamos metiendo las garras del Estado para poder controlar de una manera que puede ser muy peligrosa, y estamos entrando al grado de inversión, resultado de varios gobierno”, manifestó Nakayama.

La próxima irán por la libertad de prensa, advierten

Nakayama dijo que cooperantes y a la comunidad internacional manifestaron su preocupación con respecto al proyecto de ley. Añadió que los agregados de Diputados han disminuido la perversidad de la ley, “sigo sosteniendo que es peligroso, y la libertad no se pierde de la noche a la mañana. Te van sacando las libertades una por una, esta es una de ellas, puede venir después la libertad de prensa, ¿qué vamos a tener después? ¿La restricción de la libertad de pensamiento o la libertad religiosa?”, se preguntó.

“Advierto a la ciudadanía de que esto es perjudicial para su imagen, para la imagen país que queremos transmitir. Le hice saber (al presidente), ojalá se dé el veto total, y quiero solicitar que cuando se dé la votación se haga constar mi rechazo a las dos versiones”, señaló el senador.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que esta ley va a quedar en el recuerdo como una ley infame, que lo único que buscaba es perseguir.

“Esta ley empieza con un engaño, se presenta como una ley orientada a controlar los recursos que son administrados por las ONG; sin embargo, cuando uno lee el texto ve que las motivaciones son distintas. Demás está decir que las ONG están sumamente controladas y más si manejan recursos públicos”, dijo y recordó que hay otras que reciben dinero público, pero que no serán auditadas.

Añadió que las ONG tienen 15 registros. “Están controladas por la Seprelad, y si reciben recursos públicos son controladas por la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Es una mentira que no existan controles, no se controla a los amigos, a los que las municipalidades y gobernaciones que transfieren dinero para que se hagan obras y no lo hacen”, dijo.

“Vamos a ser el tercer país de la región que va a tener una ley que pretende desmovilizar a las organizaciones que tienen interés y activan en asuntos públicos, nos vamos a sumar a Venezuela y Nicaragua. Va a venir después la ley de prensa, la deriva autoritaria es de pizarrón, Peña tiene escasa influencia, no nos escuchó o no le interesó, pero este proyecto no refleja el intento de parar esto”, cuestionó.

Es una venganza contra las ONG, señalan

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que la ley anti-ONG es una venganza contra las ONG por la agenda 2030. “Acá hay presentes que reconocieron en el privado. Acá hubo gente que dijo ‘Ahora van a ver las ONG lo que vamos a hacer’. Más mal me caen cuando ustedes dan plata del presupuesto”, dijo.

Indicó que la posición fanática que tienen les ponen en una posición peligrosa a ese grado de inversión. “Estan perjudicando la imagen país y los planes de su gobierno. ¿Ustedes piko están en contra de Santi Peña? Todas las reculadas de Peña le hicieron hacer ustedes, y lo mejor que puede hacer es vetar, esto va a terminar mal, están estirando de la cuerda de más”, señaló a sus colegas.

“ABC les vuelve loco”, acotó en un momento la senadora al señalar que viven martirizándose de lo que se publica. También añadió que es peligrosísimo lo que están haciendo. “Se están enfrentando a la sociedad civil, ese derecho de organizarse y trabajar por lo que quieran, ellos tienen derecho a organizarse para cualquier cosa, incluso si esa cosa no tuviera importancia”, dijo y afirmó que el promotor de todo esto es su colega el senador Gustavo Leite.

Peña da un sesgo autoritario, afirma Esperanza Martínez

La senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó que el presidente de la República, Santiago Peña, dio un sesgo autoritario de su gobierno desde el 1 de julio con un Congreso que impuso el cierre de debate y los proyectos sobre tablas. Citó el tratamiento que se le dio a la Ley de Pensiones y Jubilaciones.

Martínez pidió “coraje y valentía” para que el presidente Santiago Peña “haga lo que tenga que hacer”.

Por su parte, el senador Ignacio Iramain (PEN) indicó que con la normativa están invitando a “enterrar a la sociedad civil” y cuestionó duramente a los miembros que integran la comisión “antilavado”. Habló que de que tienen prontuarios de sospechas y que han convertido el órgano en una verdadera “cacería política”.

Añadió que en las actuales condiciones en que se encuentra la comisión “garrote” la sociedad civil tiene el derecho de deslegitimarla y pedir la renuncia. “En este tablero de ajedrez se está anulando a la reina del tablero opositor, que es la sociedad civil y ahora apunta un jaque mate, que es la prensa para completar el retorno de las sociedades arcaicas”, enfatizó e indicó que el presidente tiene que vetar la normativa de lo contrario será recordado como el dictador.

El senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, titular de la comisión “antilavado”, habló de que actúan con ética y que actúan con convicción, incluso que fue bien recibido en el Mercado 4 y en supermercado. Dijo que será el próximo presidente del PLRA.

El senador Gustavo Leite (ANR, HC) dijo “pasemos al estadio siguiente que es transparentar el quinto poder de Paraguay”.