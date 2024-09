Ley anti-ONG: Santiago Peña devolvió proyecto con modificaciones y Diputados lo tratará mañana

El proyecto de Ley “Que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro”, que es cuestionada porque podría establecer prácticas antidemocráticas, fue devuelto por el Poder Ejecutivo con tres importantes modificaciones, según explicó el diputado colorado cartista, Hugo Meza.

“El Ejecutivo ha presentado una serie de modificaciones muy importantes, muy interesantes a un proyecto de ley que hace bastante tiempo está en el debate. La propuesta del Ejecutivo establece cuáles son los sujetos obligados al control y transparencia, o sea, ya no existen, no existirían esas ambigüedades y consecuente preocupación de algunas autoridades de instituciones privadas de si eran sujetos obligados o no al control”, dijo en conversación con Periodísticamente, en Radio Cardinal.

Meza contó que la modificación excluye expresamente a los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de urbanismo de carácter multinacional, los partidos y movimientos políticos, las Iglesias y confesiones religiosas, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Expresamente, en lo que se refiere a las modificaciones del Ejecutivo, se excluyen a las asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, estudiantiles, las comisiones vecinales, junta de saneamiento es un tema recurrente también, especialmente en los departamentos, en las regiones y las instituciones que sí están como sujetos obligados al control en el proyecto de la Ley que cuenta con media sanción del Senado, es decir, ellos incluyeron todo, nosotros coincidimos con el ejecutivo”, precisó.



Lea más: Ley anti-ONG podría motivar “acoso” y “riesgos” para la democracia, alertan

Ejecutivo reduce sanciones en ley anti-ONG

Meza destacó que el Ejecutivo estableció, a manera de promocionar y no satanizar las organizaciones civiles, que el Estado garantiza la plena vigencia en la libre asociatividad de las personas, absolutamente lo contrario a lo que se entendía tras su aprobación en la Cámara de Senadores.

“La versión del Senado, por decirlo de alguna manera, tenía sanciones extremas, entonces la propuesta de Ejecutivo es más bien proporcional y equitativa que el proyecto de media sanción que vino del Senado. Por ejemplo, en el proyecto que cuenta con mil sanciones, establecía una multa exorbitante para las organizaciones sin fines de lucro; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo, esta sanción se elimina completamente”, refirió.

Comentó que el proyecto que venía del Senado establecía como sanción a las personas físicas, además de una suma exorbitante, una inhabilitación para ejercer cargo en el sector público y organismo de entidades autónomas con un período de 5 a 10 años, que les parecía sumamente desproporcional.

“La propuesta del ejecutivo de la sanción o la multa se elimina completamente, y en cuanto a la sanción de inhabilitación, baja considerablemente hasta 5 años”, aseveró.



Lea más: Proyecto de control a las ONG no es claro y permitiría persecución estatal, afirman

Ley anti-ONG: buscarán aprobación antes de sanción ficta

Recordó que el proyecto de ley estaría llegando a su sanción ficta, tal y como está, la próxima semana, por lo que buscarán estudiar y emitir dictámenes de las comisiones correspondientes mañana a la mañana, a partir de las 8:00, antes de la sesión de la Cámara de Diputados, donde dicho proyecto figura en el punto 1 del orden del día.

“Yo creo que lo peor sería que por una sanción ficta sea aprobada la versión Senado, cuando una inmensa mayoría estamos en desacuerdo”, concluyó.