Relatora de la ONU enviará carta a Peña pidiéndole que vete ley anti-ONG

Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, informó que enviará una carta al presidente de la República, Santiago Peña, pidiéndole que vete la ley que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro, más conocida como ley anti-ONG, impulsada por el cartismo y sus aliados.

Sanciones “fuera de los estándares internacionales”

La representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el proyecto de ley que se sancionó en el Congreso Nacional incluye sanciones muy altas, y está fuera de los estándares internacionales.

Dijo que es correcto que las organizaciones sin fines de lucro tengan un control, pero cuando las decisiones se toman no con el objetivo de transparentar y fortalecer, sino por una “lucha de poderes”, no es aceptable.

Mencionó que en el caso de Paraguay están viendo que hay desconfianza y se quiere controlar justamente a las organizaciones que trabajan la transparencia y la rendición de cuentas, así como también a las que son críticas con el Gobierno.

En este sentido, alertarán al Presidente que hacer una “aplicación discrecional de normas” está fuera de los estándares de defensa y protección de los derechos humanos.

Pide más discusión con asociaciones

La representante aclaró que tomarán una postura de protección del derecho a la libertad de asociación.

En la carta, le pedirá al mandatario que detenga la aprobación de la ley y haga un “ejercicio amplio y diverso de discusión con asociaciones, para que se pueda colectivamente pensar los temas de transparencia”.

Subrayó que no es verdad que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro no quieran transparencia. “Lo que se necesita es llegar de forma conjunta a acuerdos sobre cuáles son las normas que deben regular esa transparencia, para que sean tomadas de forma técnica y no con intereses políticos”.