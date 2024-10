Archivo: Peña rechazaba la reforma constitucional, pero ahora la promueve

En campaña, en varias ocasiones, el entonces candidato Santiago Peña garantizaba que no iba a plantear una reforma constitucional. El 21 de marzo de 2023, aseguraba que podía ser peligrosa la ampliación de mandatos presidenciales.

“Creo que tenemos que tener cuidado con esta idea de simplemente prolongar pensando en lo bueno, porque también puede ser peligroso si no toca lo malo. Yo creo que debe haber gente que tiene la visión de que tiene que cambiar (la Constitución), yo tengo la visión de que no tiene que cambiar, es una cuestión de preferencias. O sea, yo no estoy construyendo un plan de gobierno sobre la base de que se tiene que cambiar la Constitución”, manifestó.

Luego, también el 15 de junio, sostuvo la misma postura ante una reunión con empresarios. “No creo que sea necesario cambiar la Constitución. Categórico y rotundo. Para lo que quiero hacer en los próximos cinco años no necesito cambiar la Constitución”, declaró en esa ocasión.

Ahora sí quiere reformar la Constitución y el cartismo buscará la reelección

Pese a que su discurso de campaña era totalmente contrario a la reforma constitucional, desde que se inició el año el presidente Peña desempolvó el tema, al igual que varios referentes del cartismo.

En febrero de este año, planteó modificar la Carta Magna para que el impuesto inmobiliario se quede 100% en las municipalidades. Actualmente, las comunas solo administran 68% de lo recaudado y, según Peña, para modificar eso se debe cambiar la misma Constitución.

La semana pasada, el Presidente recalcó su intención de cambiar la Constitución con ese mismo objetivo. A continuación, varios referentes del cartismo empezaron a hablar del tema.

El mismo presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, reconoció esta mañana que tienen interés en concretar la reelección presidencial mediante una reforma constitucional.