Peña no piensa en reelección y rechaza unirse a cena recaudatoria de Fuerza Republicana

Durante un exposición de planes de gobierno ante el Club de Ejecutivos del Paraguay, el cartista colorado, Santiago Peña, que pretende ser presidente de la República se refirió a temas candentes como el de una posible reforma de la Constitución Nacional.

Lea más: Otra pifiada de Santiago Peña: pidió trabajar por la “Lista 2″

Le dijo no a la reforma de la Carta Magna. Sostuvo que cinco años son pocos y que una reelección es peligrosa si se elige a un mal mandatario porque “sería una eternidad”. “Yo tengo la visión de no cambiar la actual, mi base de gobierno no se basa en una constituyente”, resaltó.

Tildó de “campañita” cuando se dice que ANR no tiene fondos para la campaña electoral

Ante la lentitud por la obtención de prestamos para la campaña política de cara al 30 de abril, Peña arremetió y dijo que los que opinan de la falta de fondos buscan hacer una “campañita”.

Según él, en las bases no le dijeron que falte dinero para campaña y asegura que por lejos la ANR será el único grupo político que habrá usado mayor cantidad de recursos.

Dijo no a Fuerza Republicana

Esta noche, se hará la “cena del millón de dólares”, para recaudar fondos dentro del movimiento de la ANR, Fuerza Republicana. Llamativamente, Peña no quiere aparecer cerca de sus correligionarios del grupo abdista que es rival interno de Horacio Cartes.

Lea más: Santiago Peña pisa su argumento y rechaza otro debate presidencial

Al ser consultado, sobre si fue invitado o quiere asistir, Peña directamente dijo que es una cena del movimiento del cual él no pertenece, pese a que Fuerza Republicana también es de la lista 1 por el Partido Colorado, como lo es Santi Peña de HC.

Entre otros planes de gobierno que lanzó esta mañana, está en que no prevé una reducción del gasto público, pero sí mayor control y eficiencia. Agregó que no necesita ir a un hospital a hacer campaña porque sabe de políticas públicas y lo que le falta al país para una salud pública de calidad.

Sobre el FONACIDE y las innumerables denuncias contra los políticos administradores, tiró la responsabilidad a la mayoría y dijo que solo se quiere destacar que las faltas de rendición son solo de los colorados.

Lea más: Régimen jubilatorio debe ser unificado, recomienda Hacienda ante promesa de Santi Peña a médicos