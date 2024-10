Peña prometió en campaña que no buscará reelección y calificó de peligrosa una constituyente

El 21 de marzo de 2023, en plena campaña con miras a las elecciones generales 30 de abril, el entonces candidato a presidente de la República por la ANR, Santiago Peña, dio una exposición de planes de gobierno ante el Club de Ejecutivos del Paraguay.

Uno de los temas que se refirió el ahijado político del expresidente Horacio Cartes, fue sobre una posible reforma de la Constitución Nacional, vía constituyente.

Dijo no a la reforma de la Carta Magna. Sostuvo que cinco años son pocos y que una reelección es peligrosa si se elige a un mal mandatario porque “sería una eternidad”. “Yo tengo la visión de no cambiar la actual, mi base de gobierno no se basa en una constituyente”, expresó el entonces aspirante al Palacio de López, que finalmente accedió a la primera magistratura al derrotar al candidato de la oposición Efraín Alegre (PLRA).

Posteriormente, el 15 de junio del año pasado, Peña asistió a otra reunión con el Club de Ejecutivos. Esta vez como presidente electo. En esa ocasión, el exministro de Hacienda expresó: “No creo que sea necesario cambiar la Constitución. Categórico y rotundo. Para lo que quiero hacer en los próximos cinco años, no necesito cambiar la Constitución”.

Estas declaraciones resonaron entre los empresarios, quienes respondieron con aplausos a su postura, según informa el medio digital El Trueno, ligado al nicanorismo, actual aliado político de Honor Colorado.

Ahora se contradice

El viernes pasado, el jefe de Estado, Santiago Peña, en una acto oficial en Curuguaty, departamento de Canindeyú, desempolvó la idea de impulsar una reforma de la Constitución Nacional para que el 100% de los impuestos inmobiliarios queden para los municipios.

La intención verdadera del cartismo sería habilitar la reelección presidencial, en caso de que la precandidatura del vicepresidente Pedro Alliana no prenda a nivel nacional, como parece estar ocurriendo.

A inicios de febrero de este año, Peña planteó modificar la Constitución Nacional para que el impuesto inmobiliario se quede 100% en las municipalidades. Actualmente, las comunas solo administran 68 por ciento de lo recaudado.

El presidente Peña planteó ese tema a los intendentes en el marco del análisis del proyecto de ley Hambre Cero en las escuelas.