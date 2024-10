Juez civil y comercial movió miles de US$ sin conocerse origen, según CGR

El juez de primera instancia en lo civil y comercial de Luque Alexis María Vallejos Mendoza movió US$ 96.201 entre 2013 y 2016, desconociéndose el origen de esos fondos. Estas operaciones superan el total de los ingresos observados, particularmente en 2013, señala el informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) en el marco del análisis de los bienes del magistrado.

Según ese documento, Vallejos Mendoza realizó operaciones de compra y venta de la moneda extranjera por US$ 84.984, en 2013; US$ 8.640, en 2014; US$ 2.000, en 2015, y US$ 577, en 2016. Casi todas las operaciones se hicieron en forma reiterativa en una sola casa de cambios.

Para el ente de control, el movimiento de dólares en 2013 es el más grave, atendiendo que entonces Vallejos Mendoza era solo actuario judicial y sus ingresos no superaban G. 6 millones al mes, según el análisis. Recién accede al cargo de juez en octubre de 2014.

Otra cuestión que llamó la atención de los auditores es que en 2013 Vallejos Mendoza aparentemente también compró un automóvil de la marca Mercedes Benz, por US$ 62.910. Sin embargo, la escritura de transferencia recién se concretó el 21 de abril de 2014.

Al respecto, la CGR encontró la inconsistencia luego de recibir la fecha de contratación de un seguro para el vehículo, el 13 de setiembre de 2013. Este rodado, sin embargo, no se encontró en la declaración jurada de Vallejos Mendoza presentada el 3 de enero de 2014, revela el análisis.

Otra omisión detectada por el ente de control en su informe preliminar es una caja de ahorro en dólares del magistrado en la Cooperativa Universitaria. Esta tampoco aparece en sus declaraciones juradas analizadas, dice la CGR.

Otro punto que agrega el reporte preliminar es que se encontró que una caja de ahorros registró movimientos con descripciones como: “Transf. por canc. plazo fijo esp.” y “Transf. de saldo a pedido del socio”. Esto podría indicar la colocación de capital (ahorro a plazo fijo) activas durante el periodo de presentación de las DD.JJ. “No obstante, la cooperativa no adjunta documentación que respalde dichas operaciones financieras, lo cual impide conocer la fecha de constitución de dichas operaciones, plazos, intereses y sus correspondientes rendimientos”, señala el informe preliminar.

Por otro lado, durante la verificación también se detectó discrepancia en el registro patrimonial entre sus DD.JJ. y las declaraciones impositivas. En ese sentido, hace mención a inversiones en muebles y herramientas por G. 89 millones, en 2016, mientras que Vallejos Mendoza, en sus declaraciones juradas posteriores, no consigna compras de este tipo.

Diferencia en créditos

Asimismo, la CGR detectó que existen llamativas diferencias con relación a los créditos obtenidos por el juez. Según la documentación, el magistrado declaró en 2019 y 2020 que tenía un crédito hipotecario por G. 418.624.092. Sin embargo, de acuerdo a los registros, para 2019 y 2020 su préstamo era de G. 320.612.055 y G. 278.009.913, respectivamente.

La diferencia en cuanto a montos también se encontró en un crédito para rodados. Vallejos Mendoza hizo constar en su declaración jurada de 2020 que era de G. 165.713.723, mientras los informes hablan de G. 152.422.946.

No sustentable

El informe preliminar agrega que Vallejos Mendoza tuvo una evolución patrimonial no sustentable por más de G. 485 millones entre sus cuatro DD.JJ analizadas. Su crecimiento patrimonial alcanzó G. 821 millones, mientras que su utilidad o margen financiero, sumado cada periodo de verificación, fue de G.334 millones. El juez Vallejos Mendoza tiene 10 días para presentar su descargo a la Contraloría.