Con burdos argumentos, diputado cartista intenta justificar a Peña por “afición” compartida: los viajes

El diputado Rodrigo Gamarra (ANR, cartista), lejos de intentar justificar con argumentos serios la presencia del mandatario en una carrera de Fórmula 1, se limitó a repetir el mismo discurso cartista, que ya fue desmontado en la última sesión de la comisión “garrote”, de lo cual se enteraría si, para variar, hubiese estado presente. Peor aún, si bien es sabido que desde un inicio no se le puede pedir objetividad, su actitud ya raya la ignorancia.

“¿Y cual pío es el problema (de que Peña viaje y participe de la jornada de Fórmula 1)?, cuestionó Gamarra, obviando el hecho de que lo hace aprovechando un “viaje oficial” y que, indefectiblemente ,representa gastos para el Estado.

Su intento de justificación fue el Peña “no tiene depósitos de cabeza Branca. No lavo la plata (Nicolás) Leoz, no hizo un fideicomiso con IPS, no tráfico azúcar, no es Bachiller (posee título universitario), no tiene un criptoShoping y cumple de manera brillante con sus funciones constitucionales!”.

Peligrosa “ignorancia” para un miembro la Comisión “Garrote”

Cada uno de los puntos expresa una peligrosa ignorancia, sobre todo para un supuesto miembro de la comisión “garrote”, que al menos debería simular entender los casos que “investiga”, ya que, para empezar, en el caso que haría referencia a Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, no existe ningún “depósito” relacionado al caso.

En la última sesión de la comisión “garrote”, en la que intentaron atacar a ABC a través Banco Atlas, primeramente, quedó en claro que el banco nunca operó con Cabeza Branca, sino que se otorgó un préstamo con garantía hipotecaria de US$ 4 millones a una empresa en ese entonces legalmente constituida (Biocombustible Brasilero S.A) y con antecedentes crediticios previos con Banco Sudameris.

Pese a la debida diligencia hecha, años más tarde, uno de los directivos de la empresa fue procesado por la Fiscalía por ser presuntamente testaferro de Cabeza Branca, pero sin ninguna responsabilidad del banco. Por este motivo, la empresa dejó de pagar las cuotas del préstamo y se ejecutó el cobro de la hipoteca, es decir, solicitar el remate de una propiedad para recuperar el dinero de sus ahorristas.

En tal sentido, no existe ningún “depósito” ni relación financiera alguna con Cabeza Branca, tal como refiere Gamarra, sino lo que hay es un trámite judicial para recuperar el crédito otorgado por el banco en cuestión.

También refirió que Peña “no lavo la plata (Nicolás) Leoz”, haciendo alusión a otros de los temas aclarados en la comisión “garrote” la semana pasada. En dicha sesión, en la que Gamarra estuvo ausente, se expusieron documentos donde el propio Banco Central del Paraguay (BCP) confirmó que no hay ninguna sanción al banco Atlas con relación al caso Leoz, sobre todo porque dicha entidad bancaria no manejó fondos del dirigente deportivo ni provenientes del exterior, ni mucho menos de la Conmebol.

Es más, los demás miembros de la comisión “garrote” presentes se “enteraron” que hay fideicomisos de Leoz en otros bancos locales, que sí recibieron fondos de Conmebol, a través empresas offshore del exterior, lo cual llamativamente fue “ignorado” en la denuncia hecha ante la Fiscalía.

Pero lo más burdo del intento de respuesta de Gamarra es que dijo que Peña “no hizo un fideicomiso con IPS”, cuando hace unas semanas se cuestionó su presunto vínculo con ueno-Bank, quién concretó una millonaria colocación de bonos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Eso sin contar que los miembros de la Comisión “garrote” tampoco pudieron atribuir ninguna ilegalidad al banco Atlas respecto al fideicomiso con IPS, que el cartismo intenta atacar.

Casi tan viajero como el presidente Peña

El diputado Rodrigo Gamarra precisamente no estuvo en la última sesión de la comisión “garrote”, porque una vez más estaba de viaje. En lo que va del periodo legislativo, realizó al menos 14 viajes al exterior y hasta la sesión del pasado 22 de octubre, registraban un elevado número de ausencias, puntualmente en el 35% de los proyectos votados.

Puntualmente, de los 429 expedientes tratados (proyectos de ley, resoluciones, modificaciones del reglamento, etc.) en Diputados, Gamarra figura como ausente en 153 de ellos.

En cuanto a proyectos de ley, presentó 9 en lo que va de gestión.