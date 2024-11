Senadora refuta argumento de HC para excluir al Congreso y al Poder Judicial de la carrera civil

La senadora Esperanza Martínez (FG), al término de la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, refutó al cartismo y dijo que los funcionarios públicos tienen que tener una matriz similar para que también haya igualdad en las categorías, más allá que pueda haber algunas diferencias nominativas, pero que sea la misma carrera, con los matices de cada uno de los tres poderes, manifestó la parlamentaria sobre la exclusión del Congreso y del Poder Judicial de la ley de carrera civil.

Asimismo, la legisladora opositora sostiene que necesitan que el sistema público “sea un sistema que garantice derechos por igual a trabajadores, sea cual sea los poderes en los cuales esté trabajando la persona”, refutando el argumento cartista que señala que tanto los funcionarios del Congreso como del Poder Judicial deben estar excluidos de la ley de carrera civil por tratarse de otro poder del Estado.

La parlamentaria señaló que “no hay que tomar la independencia de los poderes como autonomía para la discrecionalidad. La competencia y la interacción entre los tres poderes del Estado garantiza, la democracia, en el sentido de que hay contrapeso de opiniones de poderes, de sectores que pueden intervenir en las decisiones del Estado, pero no es para la arbitrariedad”, manifestó la senadora, a dos días del tratamiento del proyecto de ley.

Martínez comparó en que basados en la autonomía universitaria la gente dice que “no tiene que entrar la Contraloría. No, tengo que rendir cuentas, no tiene absolutamente nada que ver la autonomía del pensamiento crítico para la universidad, para producir conocimiento y no ser interpelada por ningún tipo de poder político económico o fáctico”, expresó la senadora.

“Aquí se confunden las palabras. Autonomía, no significa discrecionalidad ni tampoco interdependencia o independencia, no significa hacer lo que queremos”, expresó Martínez al refutar el argumento del cartismo.