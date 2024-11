“Mi cuerpo es mío”: la respuesta de Johanna Ortega al desafío de dar a luz en un hospital público

Durante el debate en Cámara de Diputados del Presupuesto General de la Nación (PGN) en lo referente a recursos para salud pública, Jatar Fernández (colorado oficialista) desafió a la Johanna Ortega (País Solidario) - quien se encuentra embarazada- a dar a luz en un hospital público.

Lo que dijo Jatar Fernández

“Desafío a la diputada a que se vaya a tener su hijo en un hospital público como yo lo hice”, dijo Fernández en su alocución.

La contundente respuesta de Ortega al desafío de Fernández

Ante esto, Ortega se dirigió al pleno para expresar su descontento: “Me sorprende cómo el nivel de la mala educación escaló al punto en que un colega ose desafiarme sobre lo que debo hacer con mi embarazo, mi cuerpo y mi gestación. Pretender que yo le rinda cuentas sobre dónde daré a luz a mi hijo o hija es una falta de educación tremenda”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La diputada subrayó su trayectoria de lucha por los derechos en salud pública, una causa que defiende desde los 15 años y que sigue promoviendo en su gestión legislativa: “Mi compromiso con la salud pública y con las reivindicaciones de los médicos es inclaudicable. Sin embargo, no tenemos un sistema de salud pública que garantice a todas las mujeres la certeza de parir en condiciones óptimas”, señaló, resaltando que su crítica no es una evasión del sistema, sino una denuncia sobre la necesidad de mejorarlo.

Lea más: Buscan unificar leyes de maternidad de tres sectores

Ortega también aprovechó para refutar las insinuaciones de su colega sobre el uso de su salario y sobre su independencia como diputada: “Yo no tengo por qué explicarle en qué hospital o sanatorio voy a dar a luz. Mi salario y mis decisiones son asunto mío, y me lo gané con los 14.000 votos de los ciudadanos que me eligieron”, afirmó.

En un tono contundente, también se refirió a los cuestionamientos sobre la maternidad de las mujeres en espacios de poder, afirmando que “mi cuerpo es mío y no voy a permitir que nadie venga a intervenir sobre él”.

Para Ortega, el hecho de que un hombre cuestione a una colega por su decisión de maternidad marca un precedente negativo en el trato hacia las mujeres en el Parlamento: “¿Se va a empezar a cuestionar la maternidad de las futuras colegas embarazadas en esta Cámara? Lo único que faltaba”, remató, visiblemente indignada.

La diputada concluyó su intervención con un llamado a respetar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y con la exigencia de que sus colegas se retracten de cualquier intento de intervenir en decisiones tan personales y sensibles.

Lea más: Jatar Fernández recurre al Hospital de Ayolas para cesárea de su esposa

Apoyo en redes a Johanna Ortega

Tras su pronunciamiento en el pleno de la Cámara de Diputados, Ortega recibió el apoyo de colegas, referentes feministas y otros a través de las redes sociales.

La diputada del PLRA, Celeste Amarilla, fue una de las que escribió al respecto. “¡Aplausos de pie! Mi cuerpo es mío y yo decido!! Fuerza nena!! Estás por buen camino!! (sic)”, escribió en X.