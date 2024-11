Esperanza Martínez insta a obviar insultos y a centrarse en discusiones políticas

La senadora Esperanza Martínez lamentó que en el Congreso Nacional se degrade el debate al nivel en el que se utilizan insultos personales que incluso calificó como “clasistas”, luego de la última pelea entre la senadora del PLRA Celeste Amarilla y el senador expulsado del PLRA Dionisio Amarilla, que fue motivo de la suspensión de la sesión ordinaria y que continuó en los pasillos, donde se gritaron “gordo puto” y “coimera”.

“Estamos llegando a insultos personales y a veces son insultos hasta con una mirada clasista, sobre la pobreza, que sos puto, que sos esto, que sos gordo, que sos vairo, o sea, cuestiones que me parece que deberíamos obviar y que nuestra confrontación, que puede ser incluso en algún momento violenta, en el sentido de que uno pierde las cuestiones, pero sobre conceptos políticos”, dijo.

Aseguró que durante el intermedio, tras la suspensión de la sesión ordinaria, le expresó a la senadora Celeste Amarilla su desacuerdo con los insultos y la pelea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo seguramente lo habré hecho en alguna ocasión, no digo que no, pero rara vez me van a escuchar ofender o maltratar a una persona por sus atributos personales, me parece que no es el camino”, aseguró.

Lea más: Otorgan 60 días más a la Comisión Garrote para seguir con “aprietes”

Debate debe centrarse en la política, según senadora

Esperanza Martínez insistió en que el debate debe centrarse sobre todo en cuestiones políticas, incluso hasta ideológicas, para fortalecer la democracia y el intercambio de ideas políticas.

“Aquí lo que nosotros necesitamos es que la democracia fortalezca el intercambio de ideas políticas, de pensamiento ideológico inclusive, de pensamiento de vista de políticas públicas, de miradas éticas sobre la sociedad, sobre las personas, etc., pero no el insulto y el maltrato que a veces llega a la vulgaridad en varios de nosotros”, aseveró en conversación con Radio Ñandutí.