Disputa por Comisión del Anexo C: Diputados hablan de acudir al Ejecutivo o “imponer mayoría”

Tras una disputa entre senadores y diputados colorados por presidir la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú, que frenó esta mañana su integración, diputados de todos los sectores se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre para que intermedie con el titular del Senado, el también cartista Basilio “Bachi” Núñez y, de no ceder estos, no descartan recurrir al presidente de la República, Santiago Peña o directamente “imponer su mayoría”.