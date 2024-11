Cartismo fustiga supuesto atropello policial, pero antes habían dado “luz verde” a su accionar

Los diputados cartistas Yamil Esgaib, Derlis Rodríguez, Johana Vega, José Rodríguez y Rodrigo Gamarra no se ahorraron adjetivos calificativos contra la Policía Nacional, contra el comandante Carlos Benítez y el ministro del Interior Enrique Riera, a quien amenazaron con interpelarlo y “lo invitaron” a volver a la Cámara de Senadores si no sabe cómo garantizar la seguridad del país.

También resaltaron la falta de preparación de los agentes policiales, a quienes tildaron de sicarios armados y delincuentes con placa. Sin embargo, hace unos meses atrás, cuando el presidente Santiago Peña redujo de dos años a ocho meses el curso para los suboficiales de la Policía, aplaudieron “el patriotismo del presidente” por buscar sacar a las calles 5 mil agentes policiales por año.

Incluso, Santiago Peña había manifestado ante el Consejo de Ministros que su plan era incorporar 25 mil nuevos policías para el final de su mandato y esto fue aplaudido por los cartistas, sin analizar que, con eso, se reduce la cantidad de horas que pasan los cadetes en clases capacitándose.

“Hay una falta de idoneidad total, sacamos a la calle sicarios armados. Ya pasó un año para que se corrijan muchas cosas y no se está haciendo nada. Para mí, este ministro no anda, pero allá ellos... Pero se le debe cambiar, porque no quiero pedir una interpelación”, fustigó Yamil Esgaib, durante la sesión ordinaria.

“Le pedimos, cariñosamente, para que tomen cartas en el asunto, porque el comandante y el ministro Riera quieren que se les pida las cosas cariñosamente, que se hagan los sumarios. La ciudadanía estará con el Jesús en la boca, ante esta Policía prepotente que no sabe un artículo del Código Penal y la Constitución Nacional. No tienen el mínimo de preparación, no comunican nada al fiscal de la zona para poder llevar adelante sus operativos. Estos son delincuentes con placa y metralleta que salen a asaltar”, dijo por su lado el diputado José Rodríguez.

“Tres meses se cumple del magnicidio, del asesinato de un diputado nacional, que vivimos en la incertidumbre al no tener un claro panorama del actuar de esa madrugada en donde se enlutó a la Cámara de Diputados. Creo que es el momento que el JEM explique qué paso con la denuncia que se presentó contra los jueces, fiscales y los policías que llevaron este procedimiento. En base a esto también protesto con lo que pasó con la colega Liz Acosta, porque pudimos estar de vuelta en la misma situación”, dijo Rodrigo Gamarra.

Advertimos sobre prácticas autoritarias

En respuesta, la diputada Alexandra Zena (CN), si bien manifestó su solidaridad hacia su colega Liz Acosta (ANR-HC), les recordó a los cartistas que el sector opositor les advirtió sobre la ley de reforma policial que tenía varios elementos inconstitucionales y promovía prácticas autoritarias, sin embargo, sin mucho debate se aprobó en el Congreso Nacional y el cartismo aprovechó de su mayoría para hacerlo a “tambor batiente”.

“Nosotros les advertimos que habían riesgos para los ciudadanos en la relación con la Policía Nacional, pero se aprobó la ley sin mucho debate. Ojala que de ahora en adelante se puedan debatir más los proyectos de leyes que afectan a la ciudadanía y no aprovechar las mayorías”, dijo la diputada Alexandra Zena.

Por su lado, el diputado Daniel Centurión (ANR-FR) también se solidarizó con su colega Liz Acosta, y además criticó duramente a la Policía Nacional. Dijo que la institución están anarquizada y que la confianza hacia el comandante Carlos Benítez se ha terminado.

“La Policía Nacional se está anarquizando, le dimos un crédito importante a Carlos Benítez y ese crédito se está terminando. Es peligroso. Los que tenían que garantizar la seguridad interna del país, hoy son los que ponen en riegos la seguridad de los ciudadanos en las calles y en sus domicilios”, puntualizó Centurión.

Aprueban pedido de informes

La diputada Liz Acosta, quien dijo que se sintió atemorizada por el actuar de la Policía Nacional, presentó dos proyectos de pedido de informes durante la sesión. Uno de ellos, en donde exigía al jefe inmediato de los cuatro agentes policiales que la interceptaron en Ciudad del Este y al comandante Carlos Benítez y otro pedido de informe fue al ministro del Interior Enrique Riera.

Ambos pedidos de informes fueron aprobados por el pleno y tanto el comandante Carlos Benítez, como el ministro Enrique Riera tienen quince días hábiles para remitir su informe a la Cámara de Diputados.