Liz Acosta: “A Lalo lo mataron dormido; a mí me querían matar despierta”

La parlamentaria Liz Acosta, durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, describió desde su punto de vista cómo fue el procedimiento policial ocurrido la semana pasada. Dijo que sintió terror y temió por su vida porque los cuatro agentes policiales actuaron con suma prepotencia y violencia.

“El procedimiento de los agentes policiales fue terrible. Fui abordada de manera brusca y violenta por un vehículo de donde bajaron cuatro personas fuertemente armadas, con armas de grueso calibre, sin uniforme y de manera particular, y me exigen abrir el auto para una inspección”, dijo la diputada Liz Acosta.

Agregó que los agentes policiales la maltrataron, pese a que se identificó debidamente como diputada nacional, que por eso llamó al comisario de la zona y luego radicó la denuncia.

“Aun con el susto me identifiqué: ‘Soy Liz Acosta’. Me responde: ‘No me interesa’. Les digo que verifiquen la chapa para saber mi identificación y me responde de nuevo: ‘No me interesa’. Allí le llamo al comisario y le digo: ‘Aquí tus compañeros me están faltando el respeto, porque no estamos incurriendo en ningún error’”, describió la parlamentaria.

Me quería matar o plantar algo en mi vehículo, dijo la diputada

La diputada comparó su caso con el allanamiento de hace tres meses en que falleció el diputado Eulalio “Lalo” Gómes (ANR-HC) y dijo que ella temió por su vida.

“No sé qué pasó, me ordenaban bajar, parece que querían plantar algo en el vehículo. A Lalo lo mataron durmiendo; a mí me quisieron matar despierta, y si no me quisieron matar quisieron plantar algo”, manifestó la diputada.

Indicó que no pidió el traslado de ningún agente policial, pero sí exigió una exhaustiva investigación del procedimiento y de la actuación de los cuatro agentes policiales.

“No estoy en contra del trabajo policial. Estoy a favor del trabajo de las fuerzas policiales. Ellos dicen que no me conocían que yo era diputada. Tanto escándalo porque fueron denunciados por mal procedimiento. Pido que se haga una investigación, porque me quisieron hacer callar, amedrentar y no lo van a lograr”, finalizó la diputada Liz Acosta.

Asimismo, varios parlamentarios fustigaron al ministro del Interior, Enrique Riera, a quien trataron de charlatán, ineficiente y vendehumo. Los diputados se solidarizaron con su colega y le “invitaron” a Enrique Riera a volver a la Cámara de Senadores a ocupar su silla en el Congreso Nacional si no va a poder sobrellevar de manera idónea el cargo en el Ministerio del Interior.

Al calabozo, dice Yamil Esgaib

“No podemos permitir que agentes policiales de menor rango nos traten así, no es culpa de ellos tampoco, sino de sus jefes. Hay una falta de idoneidad total, sacamos a la calle sicarios armados. Ya pasó un año para que se corrijan muchas cosas y no se está haciendo nada. La reacción de los jefes fue una vergüenza. Ellos deben estar en el calabozo o en la cárcel. Este comisario debe renunciar. ¿Vamos a esperar que maten otra vez a otros de nosotros?”, se preguntó el diputado Yamil Esgaib.

“Para mí, este ministro no anda, pero allá ellos... Pero se le debe cambiar, porque no quiero pedir una interpelación”, fustigó el cartista.

“Tiene muertos en su ropero”, dice Meza

Por su lado, el diputado Hugo Meza (ANR-bancada B) dijo que el ministro Riera es un charlatán y que lleva a cuestas 401 muertos. Hizo referencia a los 400 muertos que dejó la tragedia del supermercado Ycuá Bolaños, cuando se desempeñaba como intendente de Asunción, y la muerte del diputado Lalo Gomes, con lo que suman 401 muertos.

“Este ministro es un charlatán y vendehumo. Lastimosamente, a Enrique Riera le sigue la muerte en su gestión y ya tiene 401 muertos en su ropero. Fruto de la negligencia en el Ycuá Bolaños tiene 400 muertos en su ropero y se le debe sumar la ejecución del colega”, dijo Hugo Meza.