Lo que dice “Bachi” sobre el aporte millonario de Yacyretá que recibió su club 12 de Junio

El club 12 de Junio de Villa Hayes recibió entre 2021 y 2024 más de G. 2.179 millones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como aportes institucionales y para obras. Varias de las “mejoras” también fueron costeadas por la Unión de Fútbol del Interior (UFI), que desembolsó a la entidad deportiva más de G. 2.449 millones. En total, entre ambas aportaron más de G. 4.628 millones.

El principal referente del club es el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien incluso fue presidente de dicha entidad de fútbol. Consultado sobre estos llamativos aportes, el cartista afirmó que es “un simple hincha fanático” y que no le compete dar explicaciones sobre ello. “Yo soy un hincha y un aficionado, creo que no me compete”, dijo.

“Yo soy presidente del Congreso, hay que hablar con los dirigentes, presidente y tesorero del club”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No maneja información del club, alegó

Agregó que no maneja información administrativa con respecto al club, aunque insistió en su fanatismo por el 12 de Junio. “Yo fui presidente del club cuando fui intendente, más datos no puedo manejar si estoy acá como presidente del Congreso y qué voy a ver que recibe el club, tiempo no tengo”, mencionó.

“Yo soy un fanático del 12 de Junio, eso se sabe por las redes sociales y esto, al contrario, no me va a hacer retroceder. Estoy orgulloso del estadio del club, el primero en el Chaco, y esperemos que el próximo año sea inaugurado”, agregó.

Lea más: Secretaria del club manejado por el clan Núñez no marca en el Senado

Admitió, no obstante, que allegados a su familia, como su hija y su pareja, fueron parte de la dirigencia del club. “Estaban en su momento, así como otras personas que recibieron en su momento”, declaró.

El senador cartista, a la vez, indicó que no tendría problemas en solicitar a la Comisión Bicameral Antilavado, conocida como “garrote”, que investigue al club desde su origen.

Club manejado por el clan Núñez

“Bachi” Núñez no es un representante oficial del club 12 de Junio de Villa Hayes, pero —según datos que maneja ABC— siempre está detrás de todas las actividades y las decisiones

Lea más: Secretaria de club presidido por hija de Bachi aparece con sueldo en el Senado

Además de él, su pareja sentimental, Lorena Cabrera Zaracho, fue presidenta en 2020, cuando entonces se desempeñaba como concejal comunal de Villa Hayes.

Posteriormente, asumió la presidencia Sol Núñez, hija de Bachi y actual concejala colorada villahayense. Esta cedió el año pasado el cargo a su tío Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes (2010-2015).