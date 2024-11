Urge destituir a Fleitas del PLRA por “no llamar a sesiones” del Directorio

El diputado Rodrigo Blanco urge destituir al presidente del PLRA, Hugo Fleitas, por no llamar a sesiones del Directorio y por no abordar temas sociales y ciudadanos que la ANR no soluciona. Sin embargo, justificó haber dado quórum al cartismo en varios proyectos.