Honor Colorado votará a favor de “autoaumento” y así justificó “Bachi”

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), adelantó esta mañana en conferencia de prensa que la bancada de Honor Colorado en el Senado decidió acompañar aumentazo salarial de G. 6 millones para cada legislador. Anunció, no obstante, que su posición personal será abstenerse al momento de la votación.

“Bachi”, asimismo, refirió que la bancada cartista decidió aprobar en general el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2025 para luego darle un estudio particular.

“El Presupuesto de Gastos de la Nación 2025 primero va a ser aprobado en general. Posteriormente vamos a ver en particular. Con respecto al aumento, ya sea gastos de representación o de la dieta de legisladores, se decidió en bancada de apoyar. Yo me voy a abstener, a título personal”, expresó.

Con relación a cómo se daría el aumentazo, refirió que tiene entendido que se reasignarán montos, distribuyéndose una parte a gastos de representación y otra a dieta.

Bachi justificó “autoaumentazo”

El senador cartista justificó el aumentazo señalando que “les invito a que vean las legislaturas de los países vecinos, cuánto están cobrando y qué tienen. Tomen como ejemplo a Chile, Bolivia y Uruguay”.

Al ser cuestionado sobre el nivel de los legisladores paraguayos en comparación con la de los países que mencionó, respondió: “Yo te puedo decir que el nivel de este período posibilitó que se recauden US$ 800 millones más, mientras que el del período anterior que se distribuyan no sé a dónde y muchos quedaron callados. Esa es la diferencia con esta legislatura, que ahora está alertando que US$ 350 millones cuesta (aumento de pensión a discapacitados)”. También mencionó como argumento para recibir el aumentazo que los congresistas aprobaron la creación de la Superintendencia de Jubilados.

Posteriormente le consultaron si considera que los legisladores se merecen el aumentazo, a lo que replicó: “Yo adelanté qué voy a hacer (abstenerse)”.

A su vez, indicó que “son cuestiones personales” en caso de que un legislador decidiera eventualmente devolver el incremento que recibirían si se aprobase el mismo.

Pensión para personas con discapacidad

El titular del Congreso, en otro momento, se refirió al pedido de pensión para personas con discapacidad. Afirmó que se trataría de un incremento al PGN de US$ 350 millones, lo que representaría en una violación de la ley de responsabilidad fiscal y derivaría en un déficit fiscal, conforme a datos que —dijo— brindó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).