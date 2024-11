PGN2025: ¿Vale de combustible o aumentazos?

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes 3 de diciembres a las 14:30. El único punto que tratarán los diputados será el análisis de las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, ayer luego de un largo debate, al proyecto Ley del Presupuesto General de la Nación 2025.

La versión de la Cámara de Diputados es una réplica de lo que presentó la Comisión Bicameral de Presupuesto General de la Nación 2025. En dicho dictamen se incluyó los vales de combustibles para los parlamentarios de G. 5.000.000 para cada uno por mes, y otros groseros beneficios como el seguro vip.

La Cámara Baja aprobó en general la ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025 finalmente por la versión de la Comisión Bicameral de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo.

En tanto que en la versión aprobada en la Cámara de Senadores cuyo titular Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), se respaldaron en el dictamen de la Comisión de Hacienda que contempla un aumento en el salario mensual de los legisladores, totalizando G. 38 millones. Es decir, aquí “maquillaron” los vales de combustibles y seguro vip.

La Cámara de Senadores aprobó, en general, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, sobre la base del dictamen conjunto que emitieron sus comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control.

El presupuesto de las referidas comisiones para el año 2025 asciende a G. 133,1 billones (US$ 17.595 millones), que incluye las modificaciones dictaminadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tomaron como base para su estudio, e ignoraron la media sanción de la Cámara de Diputados.

Ambas versiones, son una bofetada para la ciudadanía, en especial por que los groseros beneficios para los parlamentarios, mientras que en los hospitales hacen rifa, vende hasta pan dulce para poder contar con insumos básicos. Además en el sector educativo, también existen muchas limitaciones presupuestarias, mientras se privilegia a la clase política.