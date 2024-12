¿Por qué quieren extender mandato de “Bachi” Núñez? Esto dice el cartismo

El viernes pasado, solicitaron una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para modificar el reglamento interno. De manera apresurada, buscan extender el mandato de Basilio “Bachi” Núñez.

El senador Gustavo Leite (ANR-HC) dijo que es una “decisión de un grupo”. Agregó que es “consecuencia del ambiente de trabajo que hay hoy en el Senado”.

“Creemos que Bachi ha conducido el Congreso muy bien. El tipo hizo un buen trabajo. Sentimos que podemos confiar en él, que nos da la oportunidad de hablar y participar, incluidos los compañeros de la oposición”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartistas quieren modificar reglamento interno para extender mandato de Bachi Núñez

Con respecto a por qué no esperan simplemente que llegue el momento para reelegirlo, pues tienen mayoría en el Congreso, argumentó que este es el momento que consideran adecuado para hacerlo.

“Es la decisión de un grupo de que sería bueno darle estabilidad al Senado y también al Gobierno y creemos que Bachi Núñez ha hecho un excelente trabajo. En este momento tenemos la estabilidad y la tranquilidad para hacer esto”, agregó.

Leite respondió que, pese a las críticas, el resultado está en su gestión y en los resultados del Congreso. Mencionó por ejemplo el Presupuesto General de la Nación y afirmó que este año se priorizan realmente la educación, salud y educación.

“Paraguay no era Suiza en agosto del 2023 antes de que nosotros entremos y nosotros estamos trabajando para que sea mejor”, declaró en ABC Cardinal.

Lea más: PGN 2025: repartija salarial en el Senado y Congreso administrado por “Bachi”

¿Por qué apuran este proyecto?

El senador cartista confirmó que recién desde el jueves por la noche y viernes empezaron a hablar de esta modificación y el propio Bachi le llamó para pedirle su acompañamiento.

“Nosotros no podemos entrar a un periodo de internismo dentro del propio Senado, creemos que ahora hay estabilidad y tenemos que asegurarla. Las mayorías son coyunturales y a veces flaquean cuando no hay un liderazgo firme. Lo que queremos hacer no es ilegal, no es inconstitucional y se ha hecho antes”, justificó con respecto a por qué se plantea esta modificación.

Dijo que, pese a las críticas públicas, “la realidad es que hoy hay suficiente mayoría para asegurar gobernabilidad del Congreso, por ende del Presidente y de la conducción política del Paraguay”.

Lea más: PGN 2025: Senado se burla de ciudadanía y da vía libre a aumentazos y nepobabies

Recalcó que la extensión del mandato ya se hizo antes, con Hugo Velázquez y Cachito Salomón. “Y salió bien”, consideró.

Leite reiteró que Bachi “ha hecho una conducción ecuánime y hemos logrado el 100% las leyes que el Ejecutivo nos remitió, que son leyes importantes de reforma”.

“Siempre hay riesgo de fugas”, dice Leite

Ante la reiteración del porqué no esperan simplemente a que llegue el momento de reelegir a Bachi, en vez de modificar el reglamento, respondió que nunca se puede evitar que existan divisiones y siempre hay “riesgos de fuga”.

Lea más: “Bachi” renueva, en promedio, cuatro contratos de funcionarios del Congreso al día

“No le vas a poder impedir a los colegas que traten de hacer campañas y eso nos puede dividir, hoy que tenemos voluntades medianamente. No estamos hablando de extender el mandato, estamos hablando de adelantar la decisión de quién nos va a dirigir en adelante nomás”, manifestó.

“Siempre hay riesgo de cualquier cosa, hoy hay muy buena sintonía y mucha armonía, entonces creemos que hoy es el momento de llevar adelante esto”, sentenció argumentando el proyecto de modificar el reglamento interno.

Lea más: Repartija de cargos: Bachi convirtió el Congreso en una bolsa de empleos

Los logros de Bachi: Congreso es una bolsa de empleos

De acuerdo a los últimos datos, desde que asumió la presidencia de la Cámara Alta lleva firmadas 455 renovaciones de contratos de funcionarios del Parlamento.

No obstante, pese a que ya el Congreso esté sobrecargado de funcionarios, se han hecho virales muchos casos de nuevos nombrados sin siquiera contar con una tarea u oficina asignada.

En el propio portal del Senado publicaron 455 nombres de contratados en el periodo comprendido entre julio y octubre del actual año, donde se encuentra de todo: desde personas que apenas terminaron la secundaria hasta una nutricionista y la hija de la exsíndica del astillero de Bachi en Villa Hayes.