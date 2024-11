PGN 2025: Senado se burla de ciudadanía y da vía libre a aumentazos y nepobabies

Los senadores cartistas y satélites hicieron oídos sordos a los reclamos de la gente y priorizaron la inclusión de sus beneficios extraordinarios dentro del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, por encima de las carencias en salud, educación y otras necesidades de la ciudadanía.

En la sesión extraordinaria llevada a cabo ayer desde las 09:30 hasta las 20:20, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de PGN y devolvió a consideración de Diputados para una segunda vuelta de estudio.

Entre los ajustes más notorios de estas modificaciones radican justamente sobre los cupos de combustibles de G. 5.000.000 y de seguro médico G. 1.200.000, que se previó en la versión de la Comisión Bicameral. Pese a las críticas generalizadas sobre estos beneficios extras, el Senado decidió tomar estos fondos para cargar como aumento en la dieta y en los gastos de representación, lo que incrementá la rigidez del presupuesto.

Parlamentarios se burlan de la ciudadanía

Los senadores no solo desoyeron a la ciudadanía aquejada por falta de medicamentos y múltiples carencias, sino que se burlaron con estos autoaumentos. Si bien la propuesta fue resistida por algunos legisladores, sobre todo de la oposición, no fue suficiente para ir contra la mayoría cartista que hay en el Congreso.

En el momento de la discusión de este punto, el senador colorado cartista Carlos Núñez se burló de sus colegas que estaban en contra de estas autoasignaciones y los desafió a “donar sus beneficios a un orfanato si tanto les molesta”, apoyado por un ferviente aplauso de la mayoría cartista.

Con lo aprobado ayer en la versión del Senado, el aumentazo será de G. 6.000.000 para cada legislador (80 diputados y 45 senadores), lo que implica que sus ingresos pasarán de G. 32.774.840 a G. 38.774.840 mensuales (dieta y gastos de representación) en el próximo año.

Nepobabies seguirán con sueldos millonarios

Los parlamentarios también aprobaron los artículos que exceptúan al Congreso del cumplimiento de la Ley N° 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público; la Ley N° 6954/2022, que prohibe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios del los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado.

Con estos artículo los legisladores continuarán con los nombramientos de sus “nepobabies”, familiares y clientes políticos en los cargos públicos, sin concursos, con millonarios salarios.

Asimismo, se aprobó el artículo que permite a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales, que hoy solo está autorizado a presidentes y vicepresidentes de los tres Poderes del Estado.

En el estudio de los articulados, se explicó que en el Congreso están ajustando la estructura de los funcionarios, que incluye una “fusión de categorías”. Pasarían de 400 categorías que tienen actualmente, a solo 38, aunque no supieron explicar si esa fusión implicará un mayor salario por jerarquización, aunque adelantaron que la nueva estructura requerirá necesariamente la “creación de más cargos”.

Aumentaron el presupuesto 2025

La versión del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobada ayer por la Cámara de Senadores que incorporó modificaciones se devolverá a consideración de Diputados para una segunda vuelta de estudio.

Las modificaciones dictaminadas en forma conjunta por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control, incluyen además más aumentos salariales y creaciones de cargos en diversas instituciones públicas, a lo que se sumó las propuestas efectuadas en la plenaria.

El presupuesto inicialmente aprobado asciende a G. 133,1 billones (US$ 17.595 millones al cambio presupuestario), que prevé más recursos para terapistas del Ministerio de Salud, Hospital Pediátrico, Senacsa, Senepa, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Hospital de Clínicas, universidades públicas, Secretaría Nacional de Cultura y Ministerio de Justicia, entre otros.

El monto aprobado implica un aumento con relación al proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo, de G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones) y, también, por encima del dictamen de la comisión bicameral que planteó un total de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones).

Según los datos preliminares que surgieron a partir del debate en la plenaria, son alrededor de G. 300.000 millones más que no se explicó como se financiarán.

Las críticas en contra de los aumentazos

Las críticas lanzadas desde los diferentes sectores hicieron retroceder a los legisladores, en ese sentido entre los que se pronunciaron están el cardenal Adalberto Martínez, quien dijo que las necesidades del país son muy grandes y hay sectores muy vulnerables que deberían dárseles mayor atención.

El monseñor Gabriel Escobar, por su parte, criticó a la clase política, que lleva una vida principesca mientras que el pueblo tiene que hacer polladas, tallarinadas y pancheadas para curar a sus enfermos.

La titular de la Asociación de Mipymes, Guillermina Imlach, dijo que solo están preocupados por sus bolsillos, pero no por las necesidades del pueblo.

Además, el economista y exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que los autoaumentazos constituyen una desconsideración e irresponsabilidad de los representas del pueblo frente a las múltiples necesidades de la gran mayoría.

También el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, dijo que estos mensajes políticos van aumentando el hartazgo de la gente y que, en algún momento, una chispa va a provocar una reacción ciudadana como ocurrió en otros países.