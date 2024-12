Retamozo se resigna a “aumentazo” para su hija tras atornillarse a la Mesa Directiva del Senado

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, por unanimidad de sus miembros, recomendó al pleno aceptar el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía conceder una dirección general para Emilce Retamozo, hija del senador Ramón Retamozo quien actualmente cuenta con una dirección en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con un salario de G. 17 millones.

El senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) no tuvo mas remedio que resignarse a aceptar el veto total del Poder Ejecutivo al aumentazo para hija, tras atornillarse hasta junio del 2027 como vicepresidente 1° de la Cámara de Senadores. Retamozo tras su elección incluso agradeció al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes y al presidente Santiago Peña por avalar su candidatura, pese a la resistencia en el cartismo.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), intentó minimizar la objeción del Poder Ejecutivo afirmando que la eventual vigencia del proyecto de ampliación presupuestaria para creaciones de cargos y aumentos salariales en el JEM, equivalentes a G. 488.191.700 iba a ser extemporáneo.

Retamozo dice que lo atacan por tener una hija en “cargo muy importante”

Retamozo, quien estuvo presente durante el tratamiento del punto se victimizó y dijo que los medios de prensa le golpearon porque tiene a su hija mayor “en un cargo muy importante, que por cierto goza de la confianza de la señora ministra, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta”, dijo al dar a entender que él no ejerció ninguna influencia.

Retamozo dijo que los pedidos de ampliación presupuestaria fueron con el consentimiento de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, y que de G. 184 millones hasta una ampliación de G. 325 millones tuvo el aval de la exministra de la Corte.

“Los Diputados llegaron a G. 488 millones y creo que fue sin el consentimiento de la presidenta Pucheta, por ese motivo hubo una incomodidad, y no precisamente porque la hija del senador Retamozo esta en el Jem”, dijo el vicepresidente segundo del Senado y miembro titular del JEM en el periodo pasado.

Según el senador, ahora dice que no necesita del aumentazo para su hija: “Gracias a Dios el senador Retamozo no necesita de ese rubro, si se le da, se le da, y aparte de eso, la prensa ha denunciado que la hija de Retamozo esta peleando por un rubro de G. 17.500.000 y no es cierto, esta muy por encima de ese monto. Mi hija hace 22 años es funcionaria publica, hace 22 años tiene una preparación excelente yo me allano totalmente al veto del presidente de la República”, dijo el legislador.