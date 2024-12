Bachi defiende lazos con Taiwán: “Que los chinos no vengan con cuentos chinos”

El funcionario de Relaciones Exteriores de China Continental para Latinoamérica, Xu Wei, se reunió con algunos parlamentarios para promover el quiebre de lazos con Taiwán y un acercamiento diplomático y comercial con nuestro país.

Sobre esta situación se manifestó Basilio Núñez, quien descartó romper lazos con un país con el que se tienen varios años de amistad, por lo menos mientras él siga como presidente del Congreso.

“Como presidente del Congreso de la Nación estuve en la República hermana de Taiwán, con quien tenemos lazos históricos de más de 67 años de amistad. Acá no es que tenemos que tomar desde un parámetro económico, como quiso instalar esa persona que vino”.

Seguidamente, comentó que el funcionario pidió audiencia, pero que no lo recibió y no lo va a recibir. “No sé quiénes son los parlamentarios que le trajeron. Pero, mientras Bachi Núñez se mantenga como presidente del Congreso hasta el 2027, o porque no, hasta el 2028, Paraguay va a mantener firme sus lazos con Taiwán”.

“Que no vengan con cuentos chinos”, dijo Bachi

“Los que tuvieron coraje como Costa Rica y otros países, en el primer año recibieron dádivas; después fueron olvidados. Que no vengan con cuentos chinos los chinos”, manifestó.

Sobre el hecho de que varios parlamentarios se reunieron con el representante de China Continental, Bachi señaló: “Nosotros somos un país democrático. La libre expresión y libertad de reunirse está garantizada, así como también nosotros, a través del Ejecutivo y el Senado, establecer las relaciones diplomáticas con los países que nosotros veamos que tenemos una amistad, una cooperación y una historia juntos”.

“Hay que recordar que lo que estamos haciendo con Taiwán, que ya no son más donaciones como antes, son cooperaciones hasta para establecer una Universidad modelo, acá en Paraguay, donde vengan a estudiar desde los países vecinos. Desechar todo esto por gente que quieren vender espejitos, yo no estoy para esto”, concluyó.