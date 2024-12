Con tufo a negociado, Senado archiva proyecto que pretendía declarar reserva ecológica un inmueble municipal en Villeta

El senador José “Pakova” Ledesma (PLRA, aliado cartista) en la sesión del miércoles leyó el dictamen en contra del proyecto de ley de las comisiones de Asuntos Departamentales y Energía e indicó que la normativa es inconstitucional porque implicaría una grave afectación a la garantía constitucional del respeto a la propiedad privada, garantizada en el artículo 109 de la Constitución Nacional, además de una abierta vulneración de la autonomía municipal.

Mencionó que el inmueble de casi 10 hectáreas, ubicado en el casco urbano, es de dominio privado y que la municipalidad de Villeta, a cargo de Teodosio Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo) esta realizando los trámites administrativos para inscribir en el Registro de la Propiedad.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) afirmó que el inmueble no reúne los requisitos para ser declarada área protegida, según el parecer que dieron representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ante la comisión. “Es decir no hay nada que proteger”, dijo la legisladora.

Amarilla manifestó que, tras recibir una denuncia, fue hasta el lugar donde comprobó que en el inmueble funcionaba una arenera. “Ya no hay fauna, ni flora que proteger, es la zona portuaria de Villeta, no hay vegetación, realmente no hay nada que proteger, yo protegería en el sentido de que no se ocupe o se termine regalando esas tierras, los precios eran bajos porque la ordenanza marcaba un precio muy bajo”, manifestó.

Senador habla de mayor robo en Villeta

“Ésta Cámara de Senadores no puede estar de acuerdo con el mayor robo de las tierras públicas de Villeta, esto es un robo de tierras públicas”, dijo el senador Lider Amarilla (PLRA) quien sostuvo que el inmueble sí se ajusta a ser declarada área silvestre protegida.

“Nosotros tenemos que declarar reserva ecológica el inmueble. Esto se va a vender y va a ser el mayor robo. Los villetanos van a dejar de tener un ambiente natural y no podemos ser cómplices del robo de las tierras públicas. Se va a vender a unos empresarios que van a coimear para poner un puerto o un negocio, claramente, tiene un tinte de negocio en perjuicio de un país y de la zona de Villeta”, insistió el senador Amarilla, quien llamó a los pobladores de la zona a movilizarse.

Tras las declaraciones del senador Amarilla, la senadora Celeste dijo que ella no será cómplice del robo y pidió que no se le salpique con el caso, y dijo que no duda que exista una coima de por medio entre quienes quieren el inmueble. Sin embargo, manifestó que no pueden en nombre del ambiente frenar el desarrollo, como tampoco en nombre del desarrollo destruir el ambiente.

Por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), autor del proyecto de ley pidió a sus colegas hablar con la verdad y dijo que, si no hubiese existido una movilización de los pobladores, las 10 hectáreas ya se hubieran mal vendido hace tiempo.

“Yo no puedo probar, pero se comenta inclusive que hubo grandes adelantos, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no me puedo fiar exclusivamente por lo que algunos dicen o plantean, jahana (vamos) en el lugar de los hechos, yo le pido a las comisiones a las que se ha girado el proyecto constituirnos en el lugar”, dijo para luego pedir el aplazamiento por 15 días del proyecto, sin éxito.

El senador Sergio Rojas (PLRA) manifestó durante el tratamiento del proyecto de ley que la situación del inmueble genera una guerra comercial entre diferentes empresarios que quieren comprar el terreno que está en trámite de convertirse en un predio municipal.

El proyecto de ley enfrentó a los liberales y el bloque cartista bajó línea y, a través del senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), pidió que se rechace y archive el proyecto de ley que buscaba blindar el inmueble de la venta que estará a cargo del municipio.