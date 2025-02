Dirigentes colorados piden “la cabeza” de varios ministros y directivos que “no aportan al desarrollo del país”

Este jueves, unos 50 dirigentes de bases coloradas representantes de diferentes localidades del país llegaron hasta la Asociación Nacional Republicana (ANR) para pedir al presidente del partido, Horacio Cartes, la cabeza de ministros, directivos y presidentes de ente, que, según consideran, no están aportando al desarrollo del país.

Los líderes colorados reclamaron al presidente de la República y al presidente de su partido por no escucharlos en las numerosas ocasiones en que intentaron elevar sus inquietudes, en contra de administradores de la República que no resuelven las necesidades de la nación, según expresaron.

Víctor Martínez Molinas, uno de los dirigentes presentes, señaló a ABC Color que la lista de cuestionados está encabezada por el vicepresidente Pedro Alliana, pues “no articula las necesidades, siendo que es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No dice nada porque también está implicado”.

Critican a José Alderete y a Justo Zacarías

Además, criticó a José Alberto Alderete, asesor del Ejecutivo, por no gestionar en favor de las necesidades del país. La lista de cuestionados continúa con el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, a quien acusan de manejar cantidades de dinero en favor del clan Zacarías.

“Queremos gente limpia y honesta. No estamos de acuerdo con esta forma de gobierno; asumieron hace dos años y nos ignoran. Negociaron todo, creen que nosotros no sabemos, diputados y senadores opositores cobran plus, se reparten cargos. La oposición no existe”, expresó Víctor Martínez Molinas.

Según analizó el dirigente, a Horacio Cartes y a Santiago Peña la situación “o se les fue de las manos, o están admitiendo que se robe en el país, porque si no está implicado, cómo es que a un administrador que se considera tan técnico se le puede escapar un centavo”.

Víctor Martínez también denunció robos masivos en materia de las obras públicas. Lamentó que todas las inauguraciones actuales son de proyectos que empezaron en el anterior gobierno, y en este sentido, señaló que los gobernadores “también están implicados”, en actos corruptos.

“Alliana jamás podrá llegar a ser presidente”

La advirtieron al vicepresidente Pedro Alliana que con este modo de trabajo “jamás podrá llegar a ser presidente de la República porque no articula nuestra realidad”.

Por otro lado, denunciaron que recibieron amenazas sobre posibles conflictos si se manifestaban. Por ese motivo, decidieron no traer equipos de sonido, para “respetar a la institución”, indicó Víctor Martínez.

Fue por estas amenazas, según el dirigente, que decidieron no convocar a una gran cantidad de gente a la manifestación.

Los líderes colorados piden la salida de estos ministros, directivos y presidentes de ente:

Ministros:

José Alberto Alderete (Asesor del Ejecutivo)

María Teresa Barán (Ministerio de Salud Pública)

Carlos Fernádez Valdovinos (Ministerio de Economía)

Mónica Recalde (Ministerio de Trabajo)

Gustavo Villate (Ministerio de Tecnologías)

Javier Giménez García (Ministerio de Industria y Comercio)

Claudia Centurión (Ministerio de Obras Públicas)

Tadeo Rojas (Ministerio de Desarrollo Social)

Directivos

José Cogliolo (Servicio Nacional de Calidad y Promoción Profesional)

Justo Zacarías (Itaipú)

Iván Ojeda (Instituto Nacional de Estadística)

Presidentes de entes

José Magno Brítez (Instituto de Previsión Social)

Óscar Stark (Compañía Paraguaya de Comunicaciones)

Luis Fernando Bernal (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay)

Julio César Vera (Administración Nacional de Navegación y Puertos)

Francisco Ruiz Díaz (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra)

Félix Sosa (Administración Nacional de Electricidad)

Juan Carlos Duarte (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)

Cristina Goralewski (Instituto Forestal Nacional)

Eddie Jara (Petróleos Paraguayos)

Juan Carlos Martí Camperchioli (Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal)

Édgar Aldén Esteche (Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria)

Secretario de la Presidencia:

Jorge Turi Capello

Secretario general de la ANR: