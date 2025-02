Euclides Acevedo niega veracidad de chats con Lalo Gomes

Ayer se publicaron presuntas conversaciones entre Euclides Acevedo y Eulalio “Lalo” Gomes. En los chats difundidos, el diputado fallecido le pide ayuda con el juez y el fiscal de la causa de Anderson Ríos Vilhalva, detenido en el operativo Alba.

Al respecto, Acevedo esta mañana aseguró que no tiene registro alguno de esas conversaciones difundidas. “Yo no hablo así como figura en los chats, por eso me llama la atención un montón de cosas”, declaró.

Lea más: Lalo: “Yo lo que más te defiendo en la bancada”

Dijo que no conoce a las personas con las que supuestamente intermedió y nunca el expresidente Mario Abdo Benítez le dio instrucciones de hablar con la fiscala Sandra Quiñónez, “mucho menos sabiendo que en ese entonces mi relación con ella no era la más cordial que podía existir”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que Anderson fue liberado por un tribunal compuesto por tres magistradas a quienes él tampoco conoce personalmente. También negó haber calificado de “mbore” al fallecido fiscal Marcelo Pecci.

“Yo a Pecci nunca le vi. Nunca traté con él y no soy de los que califican a alguien sin conocer”, señaló. Agregó que hay muchos puntos que le llaman la atención y habló de una “extracción selectiva”.

De la misma manera, el exministro del Interior señaló que no va a escudarse detrás de si es o no real la extracción de chats. “Lo que me preocupa y espero es que el fiscal de la causa sea nombrado lo antes posible y me llame a declaración y me interrogue”, enfatizó.

Añadió que las demás personas nombradas en los chats también deben ser convocadas y reiteró que no conoce a ninguna de las involucradas en esa conversación difundida. “Hay muchas cosas que no me cierran (...) No niego haber hablado con Lalo, niego la validez del contenido (de esos chats)”, señaló.

Lea más: Chats revelan otro salvataje del JEM a “eterno” fiscal

“Lalo” era un “pesado” y no le regaló “ni butifarra”

Acevedo, en otro momento, señaló que con frecuencia se encontraba con Lalo Gomes en reuniones llevadas a cabo en Pedro Juan Caballero, cuando era presidente de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay.

Dijo que no le encuentra sentido a estos chats porque Lalo tenía la oportunidad de plantearle esos asuntos en persona, pues se veían con frecuencia.

“Estaba harto de hablar con él, se metía en todo, era hasta pesado. Estaba en las reuniones sin que se lo invitara”, señaló. Agregó que llegaron a conversar sobre todo en época de pandemia, sobre las medidas de restricciones, y también en una ocasión sobre el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, pues le solicitaron permiso para pasar por su estancia durante un operativo.

Lea más: #LaMafiaManda: ciudadanos se manifiestan frente al JEM con “huevazos” y papel higiénico

Agregó que nunca recibió ningún regalo ni pago por parte de Gomes. “A mí ni butifarra me ofreció”, señaló.

Finalmente, destacó que hoy hablará con sus abogados para ver qué procedimiento debe seguir. “Hay que buscar la verdad, se trata de esclarecer, de buscar la verdad”, insistió y señaló que espera que pronto se nombre a un juez para el caso.