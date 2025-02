A un año de la destitución de Kattya González, el senador Iramain lanza un fuerte mensaje contra los “mafiosos”

El 14 de febrero del año pasado, un grupo de 23 senadores cartistas y sus satélites no solo violaron el debido proceso de la exsenadora Kattya González, sino que violentaron su propio reglamento interno para destituir a la legisladora de la oposición.

Hoy se cumple un año de ese suceso y el suplente, el doctor Ignacio Iramain, emitió un mensaje recordando lo sucedido y comparándolo con el escándalo de los chats filtrados sobre hechos de corrupción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte.

Lea más: A un año de su destitución del Senado, Kattya presenta mañana su sexto urgimiento a la Corte

“Hace un año exactamente, violando la Constitución, la expulsaron violentamente del Senado y hasta hoy los miembros de la Corte de forma pusilánime no se han animado a emitir un dictamen. La República no les parece una urgencia. La quisieron fusilar, pero no lograron, la quisieron derrotar, pero ella está sobreviviendo en la ciudadanía y con la ciudadanía”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó la protesta llevada a cabo frente al JEM días atrás y agregó que lo que sucede hoy en el país tiene la misma gravedad que esa destitución. “A un año, y es fundamental que entendamos nosotros, que esa debe ser la consigna y el compromiso de la ciudadanía responsable que participa activamente para resistir una nueva dictadura”, enfatizó.

Lea más: “El silencio no es una opción”: Kattya González invita a unirse a la manifestación frente al JEM

El Paraguay está en manos de la mafia, dice el senador

Afirmó que el país está en manos de la mafia y las evidencias están a la vista. “Pero siempre hay voces que quieren disfrazar, deformar, distorsionar la realidad, diciendo que en estas concentraciones hay muy poca gente ¿En serio lo piensan? Es probable que realmente lo piensen, porque hay que tener por lo menos dos neuronas que hagan sinapsis para poder tener un pensamiento más o menos analítico", manifestó.

Resaltó nuevamente el poder de la ciudadanía en estos contextos de crisis. “A estos deshidratados cerebrales les digo que para ser ciudadanos hay que tener coraje, valentía, perder el miedo al miedo. Hay que tener honestidad intelectual y compromiso cívico, cosa que ellos desconocen. Están fascinados por el poder autocrático y responden a lo que les dicen sus patrocinadores”, cuestionó.

Lea más: #LaMafiaManda: ciudadanos se manifiestan frente al JEM con “huevazos” y papel higiénico

“El pueblo salva al pueblo”

Señaló que los que cuestionan la poca gente en las protestas solo deben leer un poco de historia para entender el valor de la “decisión, coraje, valentía y estrategia” en la ciudadanía. Puso como ejemplos a Carlomagno y la victoria en la batalla de Gaudamela y también a Mcal. López en la Triple Alianza contra Paraguay.

“Mariscal López, en el mayor genocidio de Latinoamérica... Dijeron que venían a dar un paseo, tardaron cinco años en derrotar al pueblo paraguayo. El ejército más culto tenía varios periódicos que les permitía mantener la fortaleza, la valentía y el espíritu, el coraje, para resistir. Frente a una situación desigual, lo importante es tener una ciudadanía con coraje, valentía y compromiso. Así que las críticas interesadas para proteger al poder mafioso no nos van a detener, que les quede claro: no les tenemos miedo, porque sabemos que solo el pueblo salva al pueblo”, sentenció en un video compartido a través de sus redes sociales.