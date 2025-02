Paraguay debe replantear su política exterior ante nuevo orden mundial

Estados Unidos, Rusia y China establecerían un nuevo orden mundial, excluyendo a la Unión Europea (UE), según el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, quien es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara Alta.

Mencionó que este nuevo orden mundial que se discutiría entre estas potencias destronaría al globalismo, por lo que dejaría al Paraguay en “offside”, considerando los acuerdos vigentes.

“El Gobierno paraguayo no está atento al nuevo orden mundial. Creo que se les perdió la pelota y para el Paraguay no es una buena noticia cuando el Gobierno no entiende o no tiene un vocero oficial que pueda explicar lo que está pasando en el mundo y replantear nuestra política exterior”, cuestionó.

Replanteo de la política exterior

Buzarquis afirmó que el Gobierno nacional deberá replantear su política exterior, teniendo en cuenta que las tres potencias mencionadas “se repartirán el mundo”.

Agregó que se debe realizar un análisis de los acuerdos vigentes y buscar aquellos más beneficiosos para el país.

“Cae el multilateralismo de la UE, Trump su agenda es de país a país. Estos son los tres ejes que van a dominar el mundo: Estados Unidos, Rusia y China. A partir de eso tenemos que replantear todos nuestros grandes. Algunos pensarán: ‘¿Qué tiene que ver con Paraguay?’. Tiene que ver porque es la nueva agenda mundial”, expresó.

En ese sentido, refirió que se debe apuntar a Asia, considerando a China. “Vamos a tener que replantear nuestra política exterior, mirar nuestros acuerdos comerciales. Creo que tenemos que mirar con mucha fuerza a Asia y creo que el futuro está ahí, definitivamente”, expresó.

Reunión entre Trump y Putin sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer apostaría a negociar con Rusia sobre la paz con Ucrania, sin tener en cuenta a la UE, que reclama ser parte del proceso, según publicaciones de medios internacionales.

El domingo pasado, Trump dijo que piensa que podría reunirse “muy pronto” con su par Vladímir Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania.