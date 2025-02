Red de Inteligencia Migratoria con UE no afecta a la soberanía nacional, afirman

El viernes pasado se firmó el memorando de entendimiento que crea la Red de Inteligencia Migratoria en Paraguay, a través de instituciones signatarias del eje de seguridad del Gobierno paraguayo y el Programa Eurofront, financiado por la Unión Europea (UE).

El documento fue suscrito por el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Comandancia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

La intención con este instancia, según informaron sus impulsores, es un intercambio de información de carácter migratorio.

Red de lucha contra flagelos migratorios

La red se construye entre instituciones nacionales para afrontar los flagelos migratorios que involucren a los países de la región, según informó este miércoles el director de Migraciones, Jorge Kronawetter.

“Tenemos el fenómeno de la migración irregular venezolana. Esta red lo que hace es analizar esos flujos y evitar que enquistemos a esa gente. No digo de los venezolanos que quieren escaparse de la dictadura, sino aquellos con ánimo de residir de manera permanente y que traen detrás de eso a gente del Tren de Aragua, por ejemplo, que es un problema que ya se instaló en Latinoamérica", mencionó.

Con más precisión, mencionó que una de las tareas a ejecutar por la red, por ejemplo, es “analizar información que justamente tiene que ver con la presencia y el intercambio con nuestro territorio de gente irregular que quiere llegar a los Estados Unidos, utilizando como trampolín países de la región. Esa es la información que a nosotros nos permite manejar y tomar decisiones para evitar que eso ocurra, y que nuestro país se transforme en un país de alto riesgo para ese flujo migratorio, ese es el trabajo a lo que se refiere esta red”.

No existe riego de soberanía

Kronawetter, en ese sentido, resaltó que la intervención de la UE, a través de Eurofront, únicamente tiene relación con la capacitación y formación de la red. Descartó que, mediante ella, exista un riesgo o afectación de la soberanía nacional.

“No es un acuerdo con Eurofront, es un acuerdo entre nosotros. Ellos lo que vinieron es a dar la capacitación para que ese acuerdo funcione de la forma en la que se pueda intercambiar información con países de la región y entre nuestras instituciones. No tenemos ningún acuerdo de proveer la información, de que nos bajen la línea o en los niveles que debemos actuar, no pasa por ahí”, mencionó.

Incluso, señaló que si detectan alguna situación irregular, no tienen problema en abandonar el acuerdo.

A la vez, comentó que existe un antecedente con la red Atenas, mediante la cual —subrayó— lograron descubrir documentos fraudulentos que antes de su instalación no se podría detectar. Agregó que esperan similar resultado con este nuevo sistema de integración.

Tercera red en Sudamérica

La Red de Inteligencia Migratoria en Paraguay es la tercera instalada por el Programa Eurofront, financiado por la UE, en la región. En primer lugar se constituyó en Ecuador, luego se replicó en Colombia.