Lilian admite que pidió apoyo a Lalo para su candidatura, pero niega haber solicitado fiscales o jueces

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) salió al paso de los chats que se publican entre ella y el extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR), en el que pide ayuda para que le apoye en su precandidatura a la Vicepresidencia y a la senaduría y reclama que la Policía le haya retenido cuando estaba por Amambay.

Samaniego mencionó que conoció a Lalo cuando ella fue presidenta del Partido Colorado y el extinto diputado era presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y cuando iba invitada a la Expo Amambay donde Gomes era anfitrión y la organizaba.

“Yo me comuniqué con él como le pedí el apoyo a varios porque salí tarde, ustedes saben que yo quería ser la candidata vicepresidenta de Hugo Velázquez. Bueno, le pedí y finalmente él apoyó a otra persona ahora que es Natalicio Chase”, dijo la senadora.

Samaniego dice que no sabía vínculos de Lalo Gomes con el narcotráfico

La parlamentaria también dijo que ella no sabía que Gomes tenía vínculos con el narcotráfico, sólo que era ganadero y varias veces presidente de la ARP. Samaniego mencionó que fue a la Expo Amambay varias veces en los años 2014, 2015 y 2020 y que una vez no le dejó pasar la Policía, y dio a entender que se comunicó con Lalo porque se trataba del organizador y presidente de la ARP y que fue la única vez que lo hizo.

“A mí no me van a encontrar, les digo por eso ya vine a hacer esta declaración, no me van a encontrar pidiéndole a Lalo ni a nadie por ningún fiscal, por ningún juez, por ninguna candidatura. Es real este chat”, dijo la parlamentaria colorada.

Mencionó que ella era una más de las invitadas y que reclamó porque no podía tener acceso y era una invitada. “Entonces por eso él dijo, ya le avisé al Comandante porque no tenía acceso, me taparon el acceso”, comentó Samaniego.

Indicó que su comunicación con Lalo se dio en el contexto de que el mismo es colorado y dirigente político. “Fue cuando se decidió que él sea candidato por el movimiento Fuerza Republicana, que yo integraba, busqué su apoyo como también de todos, porque yo salí tarde con mi candidatura. Quería ser la vice y el entonces candidato Hugo Velázquez me había dicho que en marzo se decidiría. Entonces esperé y, finalmente, me candidaté nuevamente a senadora. Y así como busqué el apoyo de él, busqué de muchos, donde todos ya estaban la mayoría comprometidos”, dijo Lilian.

Reiteró que la justicia está en una grave crisis y que hasta ahora solo ella planteó a sus colegas promover por ley la creación de la carrera judicial.