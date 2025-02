Senador reclama acción por parte del Ministerio Público y el Gobierno, en casos que salpican a autoridades

El senador Rubén Velázquez reclama la falta de reacción por parte del Ministerio Público, con respecto a los chats entre Eulalio “Lalo” Gomes, el Coronel Luis Apesteguía (vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta) y Nimio Cardozo (jefe de Antisecuestro), dejando en claro que ambos deben ser destituidos de sus cargos y ser sometidos a un proceso.

“A finales del año pasado recuerdo haber expresado que estábamos notando que en todas las instituciones públicas del país está permeando el narcotráfico. El narcotráfico está financiando a muchos políticos, está financiando a altas esferas del poder y eso está permitiendo que ellos ganen fuerzas en las instituciones de nuestro país”, comenzó señalando Velázquez.

Luego apuntó: “Lo que hoy se está evidenciando, una vez más, es la fuerza del narcotráfico. Aquí se debe tomar de forma seria esta situación, es grave lo que está pasando y esto no puede quedar en una simple mera investigación”.

“Se debe investigar a todos, hallar a los responsables y se les tiene que someter a un proceso”, remarcó.

Contra el Ministerio Público

“Hasta ahora yo no estoy notando ninguna reacción y eso es lo que más preocupa. Además de los escándalos que se están dando con los chats, yo no estoy viendo una reacción fuerte de parte del Gobierno. No estoy viendo una reacción fuerte y contundente por parte del fiscal”, señaló el legislador.

Seguido agregó: “Esto es sumamente grave. Esto pone en riesgo la seguridad jurídica de nuestro país. Esto pone en riesgo la seguridad de nuestra ciudadanía, esto pone en riesgo el Estado de derecho y no podemos seguir con esta apatía”.

“No estoy viendo ninguna acción seria o decidida a investigar, contrastar y someter a la justicia a toda aquella persona que de una u otra manera está apoyando el narcotráfico”, sostuvo.

Justicia al desnudo

El jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, ofreció un abogado a un amigo de Lalo Gomes. “¿Será que es pedir demás que no le metan en el calabozo? Es buena gente”, le dijo el legislador, quien habría intermediado para liberar al detenido.

Ante esta situación, el senador expresó: “Eso demuestra y desnuda una vez más como nuestra justicia está siendo utilizada. Que es muy endeble, que es muy fácil corromper nuestras instituciones y eso atenta contra la seguridad jurídica”.

Luego se le mencionó al legislador el pedido de dinero, hotel y otras cosas por parte de Cardozo, a lo que contestó que es algo que no se puede hacer, porque después va a haber un intercambio de favores. “Nadie te va a dar noches de hotel, nadie te va a dar suma de dinero a cambio de nada. Evidentemente, después va a venir un pedido de un favor particular y son personas que están en cargos muy importantes, por lo que se puede poner en vilo la objetividad de la labor que ellos tengan que realizar”.

“¿Cómo te vas a negar después a la persona que te hizo tantos favores? Está mal y esto no puede pasar más”, reiteró.

Reacción del Gobierno

“Ninguna persona que está siendo salpicada en este tema de los chats puede seguir en su cargo. Tienen que ser separados de manera inmediata y ser investigados de forma seria”, manifestó el Senador Rubén Velázquez.

“Quiero ver yo una reacción de parte del Gobierno, algo que no veo. Entonces, no sé qué me va a asustar más, si la falta de acción seria y decidida por parte del Gobierno o leer los escándalos que están saliendo en los chats”, sentenció.