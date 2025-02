Por criterio del MEC, los docentes aplazados en concurso tienen prioridad en la selección de cargos interinos

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había manifestado ante las críticas al Concurso Docente que el objetivo era que los mejores ocuparán los cargos en las aulas. “A partir de aquí todo lo que viene es bueno porque vamos a elegir a buenos maestros”, indicó en noviembre de 2024.

No obstante, recientemente el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitie un comunicado publicado el 6 de febrero, en el que exponen los criterios reales para la selección en cargos vacantes en carácter de interinos.

Según esto, un criterio de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal y la Dirección de Movimiento del Personal, la prioridad está en los docentes que forman parte del Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) y sean parte del plantel de la escuela convocante.

Como segundo nivel en prioridad se tendrá a docentes que no son parte del BDEE, en otros términos, los que no aprobaron el concurso docente, pero que sean del plantel docente de la escuela convocante. Por último, en tercer y cuarto nivel de relevancia, respectivamente, se consideran: los profesionales que son del BDEE y que no sean de la institución, y aquellos que no están en el BDEE y no sean de la escuela con la vacante.

Críticas al concurso

Docentes de Itapúa denunciaron el hecho tras presentarse el caso de colegas que aprobaron el examen y pierden el cargo frente a otros que hicieron cero puntos, pero que ya forman parte de la institución que requiere el profesional.

“Al final, ¿para qué rendimos?”, reflexionó una profesional que prefirió no dar a conocer su identidad. El hecho habría ocurrido en el distrito de Carmen del Paraná. “Ahora solamente están acomodando a gente que no pasó el examen”, expresó.

Además, explicó que “no es estar en contra de ese docente, pero sí en contra del perjuicio que nos genera a quienes estudiamos y nos preparamos”.

Con los criterios que exponen la cartera estatal de Educación, la puntuación del Concurso Docente solo será relevante cuando en la vacante no haya ningún docente de la escuela convocante que esté interesado, o en el caso de que, en una escuela, haya más de un profesional que quiera el cargo.

El concurso docente

La primera jornada se realizó el 25 de setiembre del 2024 en Asunción, Central y el Chaco; el 50% de los postulantes reprobó el examen escrito. En las siguientes pruebas, realizadas en departamentos del norte, este y sur del país, se aplazó el 70% de los educadores.

De los 53.401 docentes, el 62% de los postulantes reprobó el examen escrito y no podrá integrar el Banco de Datos, lo que les habría permitido obtener luego rubros de aula o de horas cátedra de manera interina y mediante un nuevo concurso público.

Los que sí integran el BDDE a partir de enero y tendrán la oportunidad de acceder a cargos interinos mediante concurso público, componen el 38% de los docentes que rindieron. Se trata de apenas 20.453 educadores en todo el país.

Respuesta del MEC

La responsable del área de comunicación solicitó un cuestionario de las preguntas sobre el tema, para derivar con el área responsable. Hasta el cierre de la edición no recibimos respuestas a las consultas o la derivación a la dirección responsable del tema. Permanecemos abiertos a si desean pronunciarse sobre este tema.