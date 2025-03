Afara sugiere a su amiga Barán que honre el cargo y dé un paso al costado

“Yo le sugiero a mi querida amiga María Teresa, fue mi secretaria de Salud en la gobernación de Itapúa, vino conmigo a Asunción, que honre el cargo, quiere decir que uno tiene que saber irse cuando las cosas no están bien. Creo que ella tiene que dar un paso al costado en este momento, espero que así lo haga, yo creo que ella es una mujer muy guapa, pero evidentemente falló el equipo, entonces uno tiene que irse”, dijo el senador.

El senador Juan Afara (ANR, independiente) dijo que Barán tiene que saber quiénes son los responsables. “Acá hay un problema demasiado delicado para no entender lo que está pasando, por Dios, los ministros son fusibles. No se puede minimizar, queremos tapar, no tiene que ser así, por favor”, cuestionó el colorado disidente.

Sobre el programa hambre cero en las escuelas, dijo que no pueden sacar una resolución y decirle a los directores que no tienen que denunciar, “en qué país vivimos, qué queremos. ¿Para qué tenemos las Asociación de Cooperación Escolar (Aces) en todas las escuelas? ¿Las empresas tienen que hacer lo que quieren? ¿Así tiene que funcionar la democracia en el Estado? Para mí, no”, dijo el senador.

Recordó que siendo gobernador participaban las ACES, se les entregaba el dinero y rendían el dinero, dijo. También dijo que se trata de minimizar las cosas cuando la situación está mal y que el presidente tiene que tener la temperatura de lo que ocurre.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente), ayer en la sesión, también cuestionó la falta de posición del presidente Santiago Peña, y dijo que tiene que tomar medidas y dar un gesto político para devolver la confianza a la ciudadanía.