Exdirigente deportivo negociaba jugadores con Lalo Gomes e hijo

El entonces dirigente deportivo del club Olimpia Diego Benítez había mantenido estrechas negociaciones con el -ahora ya fallecido- diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, según revelan conversaciones extraídas de sus teléfonos móviles.

Los mensajes, fechados entre junio de 2019 y marzo de 2020, evidencian una red de acuerdos financieros y deportivos que involucraban el fichaje y transferencia de jugadores, así como el manejo de fondos mediante el descuento de cheques.

Uno de los intercambios más reveladores ocurrió el 12 de junio de 2019, cuando Alexandre informó a su padre sobre un pedido de Diego Benítez para descontar un cheque de 650.000 dólares con el fin de traer a un jugador a Olimpia. “Le conseguí pero no dije quién. Así queda como nosotros resolvemos”, escribió Alexandre, sugiriendo que la operación debía mantenerse en discreción.

La relación con Benítez no solo implicaba la llegada de refuerzos, sino también la necesidad de asegurar cupos para jugadores representados por la familia Gomes. “Tenés que hablar con Diego para fichar ya nuestros jugadores”, instó Alexandre a su padre ese mismo día. Un día antes, Benítez le enviaba la foto de los entonces nuevos jugadores del club, los hermanos Gabriel y Daniel Sanches Mota, oriundos de Manaus, Brasil.

En un intercambio del 15 de junio de 2019, Lalo consultó a su hijo sobre los depósitos a los jugadores y recibió como respuesta que estos se realizaban directamente en cuentas de los propios futbolistas.

En enero de 2020, las negociaciones se tornaron más complicadas cuando Benítez informó a Lalo que sus jugadores no eran considerados por los técnicos de Olimpia. “No les quieren los técnicos, pero vamos a forzar para que prueben seis meses más”, admitió Benítez en un mensaje de voz. No obstante, el propio exdirigente reconoció que la situación era difícil y que lo más probable era que los jugadores no siguieran en el club: “Están ahí porque les estamos atajando nomás”, señaló Benítez. Como alternativa, se mencionó la posibilidad de transferirlos a un equipo en Campo Grande, Brasil, denominado Operário Futebol Clube, aunque Benítez anticipó, en caso que ocurriese, que no sería en calidad de préstamo, sino con pase definitivo.

Los chats sobre el asunto siguieron en marzo de 2020 con gestiones para la transferencia de jugadores y la consulta sobre un abogado denominado Rafael Benítez, para que revisara los papeles de los futbolistas.

Investigado por narcotráfico

Diego Benítez es requerido por la Justicia paraguaya en el marco de la causa “Conexión Atlántico Norte” donde se logró desbaratar una supuesta red dedicada al tráfico internacional de drogas.

El trato de Gomes hacia Benítez en algunos textos era de “líder” o “jefe”, mientras que Benítez también tenía esa misma cortesía, además de “señor”. Esto hizo que Lalo en varias ocasiones le solicitara a Benítez camisetas firmadas por jugadores, entradas e incluso carnets de socio para diferentes personas vinculadas al sector político, Poder Judicial y las fuerzas públicas.