Opositores critican gestión de Rolón por deficiente y tibia y cartistas lo defienden

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó la gestión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y dijo que son dos años de una gestión “tibia, casi inexistente” y recordó que las grandes causas que quedaron encajonadas con Sandra Quiñónez quedaron exactamente igual. “Nada avanzó, ni el caso del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ni lo de Horacio Cartes, entre otros casos”, dijo.

“Es una gran decepción, porque encima tiene una comunicación malísima con la gente, con la ciudadanía y las instituciones. Cero mea culpa en todo cada vez que viene acá, cuando quiere venir, porque en la última llamada de la comisión Permanente ni siquiera asistió, ni se disculpó. No sé qué prefiero, una Sandra Quiñónez que al menos daba la cara o este, que no sabemos qué está haciendo, si el bien o el mal, es imposible de evaluar”, enfatizó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que la gestión de Rolón es “deficiente”, porque la Fiscalía es una piedra angular en el sistema de justicia. “Por un lado, tenemos impunidad para algunos y persecución para otros”, manifestó el senador.

Asimismo, dijo que no se ha visto ninguna voluntad en el caso del magnicidio del fiscal Pecci y que la falta de voluntad política de esclarecer la autoría moral contrasta con la voluntad que se puso en Colombia, lo que, según dijo, les deja una sensación de que en Paraguay se puede matar a fiscales y a operadores de justicia que molestan al crimen organizado.

Cuestionó que no se preserven las evidencias con la incautación de los teléfonos, como ocurrió en el caso del expresidente Mario Abdo Benítez y el extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes en el que estaban involucrados fiscales. “Nos da la pauta que no hay voluntad de investigar o hay negligencia. Sería una lástima que Rolón sea recordado por su gestión y no por toda la trayectoria que tiene”, enfatizó, aunque consideró que está a tiempo de dar “un golpe de timón”.

Para el cartismo y sus aliados respeta las leyes

El líder de la bancada cartista de Honor Colorado, Natalicio Chase, manifestó que Rolón ha hecho numerosos cambios estructurales dentro del Ministerio Público, pero que significativamente le ha tocado momentos muy difíciles y situaciones muy particulares que no se dieron en otros periodos, como el caso del diputado Lalo y las rotaciones de fiscales.

Sobre el nulo avance en el caso del fiscal Pecci, Chase dijo que ese es un caso “bastante complicado” y que él está dando una opinión política porque desconoce el proceso legal como avance. “Atendiendo a la información que nosotros contamos y atendiendo a un análisis político, creo que el avance de ese proceso tiene un desarrollo más en el extranjero que en el Paraguay y deben cumplirse los plazos y los procesos y que por ello están muy limitados”, justificó a Rolón.

Según el senador Lider Amarilla (PLRA) el fiscal general está actuando conforme a las leyes de la República y no ve que esté recibiendo presiones. “Siento que mantiene una postura, como tiene que ser, en el medio, recto y tratando de actuar, seguramente, con la mayor eficiencia posible”, manifestó.

Sobre el trabajo de los fiscales de la unidad del crimen organizado, Amarilla dijo que ve importantes intervenciones y que descentralizó la gestión de la Fiscalía en el sentido de darle responsabilidad a cada fiscalía adjunta. Las responsabilidades ya son por departamento, no es que encajonaban el expediente en la Fiscalía General.

“Creo que delegó muy bien las responsabilidades administrativas por eso creo que es un gran gerente de la Fiscalía General del Estado”, dijo el senador.