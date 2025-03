Por llamar “perros de Cartes” a Tony Barrios y a Raúl Latorre, cartistas quieren sancionar a Celeste

Los senadores cartistas y sus aliados dejaron sin quórum la sesión ordinaria del Senado evitanado así que se siga debatiendo sobre la acusación de la Fiscalía a los ex altos funcionarios del gobierno anterior y del expresidente Mario Abdo Benítez. Sin embargo, según dijo el líder de la bancada cartista, fue por los dichos de la senadora Celeste Amarilla (PLRA).

Inmediatamente luego de levantar la sesión, los cartistas se reunieron en la presidencia del Senado y allí decidieron “analizar sancionar” a su colega Celeste Amarilla (PLRA), quien minutos antes de levantar la sesión había llamado “perros de Cartes” al senador Antonio Barrios y al presidente de Diputados, Raúl Latorre. Amarilla, siendo diputada, en octubre del 2020, ya fue suspendida por el cartismo y sus aliados por decir que varios de sus colegas ingresaron con dinero sucio del narcotráfico al Congreso.

La intención de sancionar a Amarilla fue manifestada por el propio líder de la bancada cartista, recientemente ratificado en el cargo, el senador Natalicio Chase. “Estamos analizando una sanción para todos aquellos senadores que no se comporten dentro del Código de Ética y que hacen que las sesiones no tengan un trato y análisis político”, indicó.

También manifestó que la sanción no está dirigida a otras personas, pero que el trato reiterativo que tiene la senadora Celeste Amarilla va a ser analizado ahora. “Ese mismo comportamiento se va a tratar de prohibir en los otros senadores”, advirtió el senador Chase.

Al ser consultado si se iba a analizar el caso de la senadora cartista Norma Aquino alias Yamy Nal, por aparentemente haber incurrido en uso indebido de influencias para ubicar a su hijo en el Instituto Nacional de Estadísticas, Chase dijo que se tiene que analizar y alguien tiene que presentar la denuncia, “para eso están los estamentos de la justicia para que hagan su trabajo, de lo contrario nosotros nos vamos a convertir en Poder Judicial”, declaró.

Sobre el gesto obsceno que había hecho la senadora Aquino a la prensa y su amenaza con intentar pegar a una periodista, Chase sólo atinó a decir que ese comportamiento no acompañan.

Según Chase, dejaron sin quórum la sesión por los dichos de Celeste. La sesión ya no se retomará, y sesionarán recién el próximo miércoles.

¿Qué dijo Celeste?

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que hay dos clanes en el Ministerio de Salud, el del senador Antonio Barrios y el del diputado Raúl Latorre y que ambos son los que toman las decisiones por encima de la ministra María Teresa Barán. En alusión a Barrios, dijo que se erige de portero de Cartes y pidió que le deje a Barán tomar las decisiones.

“Todavía no sabemos quién es el culpable, está de por medio el gobernador (César Sosa) que se le protege y nadie le mencionó, pero parece que el Gobernador es el que quería también inaugurar y también poner su nombre en la placa, y la ciudadanía no sabe quién es el responsable de eso que ocurrió (fallecimiento del recién nacido). El responsable es Santi Peña, que quería irse a inaugurar o el responsable es el gobernador Sosa, que quería inaugurar algo, o la responsable es la doctora Barán que no sabía que había terapia, o el responsable es Barrios que le quiere poner un pakova pire a la ministra y al presidente de la República”, dijo.

“Yo le pediría al senador Barrios que se ocupe de su trabajo de mayordono y de senador y que le deje a la ministra gobernar su ministerio y le pediría a la ministra que tome las decisiones ella, que golpee la mesa y que no se deje manejar por nadie, a menos que se equivoque ella sola, que se ponga los pantalones de mujer, que se ponga los pantalones rosados y que no permita que los perros de Cartes le marquen la cancha” (sic), dijo la senadora.