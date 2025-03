“Este Gobierno hizo que los ricos sean más ricos”, reclama diputado e invita a marchar

El Partido Liberal está convocando a varias marchas a llevarse a cabo entre el 25 y 27 de marzo. El diputado Billy Vaesken destacó que invitan a protestar en contra de las múltiples irregularidades que se ven.

“Este Gobierno se pasa haciendo negocios con las licitaciones, lucrando con leyes que son creadas a medida, ya lo denunciamos el año pasado, los depósitos de IPS a ciertos bancos privados que son de esta gente que es del Gobierno. Hoy estas licitaciones nos dicen que ellos se llevan la plata pública. Los termitos con los G. 5 millones nos dicen que están teniendo plata malhabida, esa es la realidad”, enfatizó.

Lea más: Santiago Peña y HC enfrentarán varias marchas este marzo

Señaló que esas situaciones indignan a la ciudadanía y por ello el 25 de marzo la Juventud Liberal va a salir a protestar, también en homenaje al asesinado Rodrigo Quintana. “Esta situación no se puede tapar con un dedo; ivai la porte, uno abre la heladera y agua fría nomás lo que hay. Uno sale a la calle a buscar trabajo y no hay trabajo. Según las encuestas, el INE nos decía que 200.000 jóvenes de 15 a 29 años no está estudiando y no tienen ni siquiera G. 2.000 para su pasaje, y decís ñandeko que estamos saliendo de la pobreza. La desigualdad está en aumento“, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Liberal Rodrigo Blanco es vetado por su correligionario para el JEM por ser “pseudo-opositor”

Invitan a protestar contra el “desgobierno” de Santiago Peña

“El 22% de jóvenes hoy están comiendo una vez al día en un país inmensamente rico, donde tenemos tres hidroeléctricas, dos de las más grandes del mundo, 15,5 millones de cabezas de ganado y no podemos comprar ni puchero porque la carne está a G. 45 mil el kilo. Este es un país muy desigual, este Gobierno hizo que el Gobierno sea cada vez más rico, ¿y quiénes son los ricos? Ellos son los que tienen su mansión porã y el resto, el 97% de la población, está remando todos los días, indignado al ver tanta mentira y tanta estada del gobernante del turno”, declaró en ABC Cardinal.

Lea más: Comparativo de PBC echa por tierra el cuento “chino” sobre pupitres de Itaipú

El parlamentario liberal señaló que por ello deben salir a marchar y hacer uso del derecho constitucional a expresar indignación y rabia. “Por este desgobierno de Santiago Peña, que lo único que hace es viajar y mentir, miente asquerosamente cada vez que habla”, cuestionó.

Resaltó además que las instituciones no investigan nada pese a las evidencias que están a la vista. “Estamos frente a un feroz lavado de dinero. Así como la Fiscalía, la Contraloría tampoco funciona, por eso el 25 voy a marchar pacíficamente y ojalá que mucha gente también exprese su descontento. Los únicos que están mejor son ellos y no nosotros, que somos el pueblo”, sentenció.