Orlando Penner reclama a ministra de Obras porque no firma un “miserable” convenio

El senador cartista y expatriaqueridista, Orlando Penner, quien se había afiliado el año pasado al Partido Colorado en el día del cumpleaños del expresidente Horacio Cartes, y cambiado de sector para atender como oficialista proyectos para el Chaco, reclamó el ninguneo de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; del viceministro de Obras, Hugo Arce, y del propio presidente de la República, Santiago Peña.

En el espacio de oradores, el senador chaqueño dijo que la red vial de 600 kilómetros que mantiene una asociación de usuarios denominada Arachaco hace cuatro años está trabajando sin que se firme el convenio entre la Gobernación de Alto Paraguay, Arachaco y el Ministerio de Obras Públicas.

Indicó que en el gobierno de Mario Abdo Benítez no tuvieron tiempo para firmar el convenio y tampoco ahora. “Yo he reclamado al viceministro de Obras, con la ministra de Obras y la semana pasada con el propio presidente de la República (Santiago Peña) y no se firma el convenio”, cuestionó Penner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quiero que tomemos nota de que éstas son las cosas que son comparables con meter el dedo en el ojo. Le molesta a la gente que junta y paga peaje, junta el dinero y mantiene 600 kilómetros de camino y no se puede firmar un miserable convenio”, cuestionó el senador.

Lea más: Senador Orlando Penner, ex Patria Querida, se afilia a la ANR en el cumpleaños de Cartes

“Hago este reclamo y ruego que esta información llegue a donde tiene que llegar para que se pueda firmar”, dijo. Seguidamente dejó un claro mensaje al oficialismo sobre su molestia por la falta del firma del citado acuerdo.

Apenas Penner culminó su intervención, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), informó al pleno que habló con la ministra de Obras Públicas “y que se comprometió a firmar (el convenio), hoy, en el transcurso de la mañana”, dijo.

Según fuentes legislativas, el senador Penner se molestó a tal punto que analizó la posibilidad de abandonar el cartismo por el ninguneo de hasta el propio presidente de la República.

A este hecho se suma la avalancha de pedidos de informes que Penner solicitó a varias instituciones públicas y fueron aprobados por el pleno en la sesión de la fecha, sobre Agua para el Chaco, proyecto que había sido la promesa del oficialismo para el pase del senador al cartismo.