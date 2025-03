Frente Guasu se “reactiva”, advierte sobre el cartismo y acusa a la oposición de olvidar reclamos sociales

Un sector de la izquierda local, liderada por el exsenador Sixto Pereira, mantuvo una plenaria el jueves último en la sede del Partido Tekojoja. En dicho encuentro se tomó la resolución de reactivar la concertación Frente Guasu (FG) en todos los distritos y departamentos del país con reuniones, asambleas, debates “sobre nuestro programa de cambios profundos para nuestro país; participar y acompañar todas las genuinas luchas populares”.

Estuvieron presentes en el acto los ex senadores Sixto Pereira y Hugo Richer. No así la única senadora que le queda a la concertación opositora: Esperanza Martínez. Por otra parte, el ex presidente y ex senador Fernando Lugo sigue alejado de los eventos públicos por motivos de salud.

En un comunicado lanzado posteriormente, sus referentes indicaron que tras los resultados electorales del 2023, cada uno de los partidos analizaron “los errores cometidos” y que “las autocríticas no se limitaron solamente a cuestiones electorales; hay causas políticas y tácticas equivocadas que debilitaron el proyecto estratégico, errores que hoy son asumidos y nos compromete a su rectificación y superación”, reconoció el bloque político en el documento.

Advierten de la influencia política del crimen organizado y que el “cartismo” es más que un movimiento político ya que sus principales referentes están sospechados de conexiones y supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, que, su vez, influyen para un peligroso retroceso de nuestras conquistas democráticas.

Señalan además que gran parte de la oposición olvidó de debatir y defender una agenda social; los derechos laborales de la clase trabajadora, la reforma agraria y otros.

Homenaje a Fernando Lugo

Igualmente se acordó que el domingo 20 de abril próximo (Domingo de Pascua), al cumplirse 17 años del triunfo electoral de Fernando Lugo en las elecciones generales del 2008, se brinde un reconocimiento al exmandatario (2008-2012) y exsenador (2013-2023).

Así también, se resolvió apoyar todas las movilizaciones “genuinas” anunciadas para los próximos días por los reclamos populares postergados y todas las denuncias contra el gobierno de Santiago Peña y el crimen organizado.

La reunión se realizó en el marco de los 15 años de fundación del Frente Guasu, en marzo de 2010. En ese entonces las agrupaciones de izquierda leales a Lugo se alistaban para las elecciones municipales de noviembre de dicho año, así como brindar apoyo al entonces mandatario ante las constantes amenazas de sus propios aliados y la ANR de destituirlo por juicio político, lo que finalmente ocurrió en junio de 2012 tras la Masacre de Curuguaty.

En la plenaria del jueves, los voceros señalaron que el gobierno de Lugo fue el que más respuestas dio a las demandas postergadas de la ciudadanía y el de más logros en la defensa de la soberanía hidroeléctrica y de los intereses nacionales.

Añadieron que, después del juicio político al que llaman “golpe parlamentario”, se truncaron las esperanzas de miles de compatriotas pero que el Frente Guasu siguió acompañando las luchas y las movilizaciones populares.